"Мы выходим на формирование народной пятилетки" - эксперт Кривошеев о предстоящем заседании ВНС

"Достоинство ВНС заключается в том, что здесь мы слышим не только мнение и позиции правительства, субъектов хозяйствования, бизнеса, экономических экспертов, аналитиков, но и имеем возможность самого широкого обсуждения и внесения инициатив и предложений в эту программу. По сути, мы выходим на формирование народной пятилетки. Кстати, мне это определение очень нравится, - прокомментировал Кривошеев. - И в рамках подготовки к Всебелорусскому народному собранию Белорусский институт стратегических исследований совместно с ключевыми общественными объединениями Беларуси, куда входит Федерация профсоюзов, РОО "Белая Русь" и Белорусский союз журналистов, проводит масштабное исследование мнений, позиций белорусов на всех уровнях, и в рамках трудовых коллективов, и в рамках общественных объединений, и в рамках партий, и в рамках местных Советов депутатов - это очень широкое представительство в Республике Беларусь, то есть мы спрашиваем у людей их образ будущего".