Праздничный хоровод добрых дел становится все шире.

Поздравления и подарки принимали лучшие учащиеся и студенты Могилевского региона. Они достигли особых успехов в учебе, творчестве и спорте. А теперь стали участниками новогоднего бала. По традиции его принимал Дворец культуры области. 25 пар покоряли танцпол в роскошных платьях и костюмах.

Максим Жуковец, учащийся социально-гуманитарного колледжа Могилевского госуниверситета им. А. А. Кулешова:

"Репетиции были веселыми, насыщенными. Было много труда. Но все получилось".

"Являюсь кандидатом в мастера спорта по армреслингу. Также являюсь победителем республиканских соревнований "Арт-вакация". Принимаю участие в первый раз. Что-то новое, неожиданное для меня", - поделился Иван Емельянов, студент Могилевского института МВД Беларуси.

Анастасия Цимбалиста, учащаяся Могилевского государственного колледжа искусств:

"Мы заслужили это своими победами на всевозможных конкурсах, своей учебой. Очень волнительно и очень ответственно".

Благотворительная акция "Наши дети" продолжится до середины января. За это время успеет всем подарить праздничное настроение, обещают организаторы.