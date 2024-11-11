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"Мы заслужили это". Областной новогодний бал для одаренной молодежи прошел в Могилеве
Праздничный хоровод добрых дел становится все шире.
Поздравления и подарки принимали лучшие учащиеся и студенты Могилевского региона. Они достигли особых успехов в учебе, творчестве и спорте. А теперь стали участниками новогоднего бала. По традиции его принимал Дворец культуры области. 25 пар покоряли танцпол в роскошных платьях и костюмах.
Максим Жуковец, учащийся социально-гуманитарного колледжа Могилевского госуниверситета им. А. А. Кулешова:
"Репетиции были веселыми, насыщенными. Было много труда. Но все получилось".
"Являюсь кандидатом в мастера спорта по армреслингу. Также являюсь победителем республиканских соревнований "Арт-вакация". Принимаю участие в первый раз. Что-то новое, неожиданное для меня", - поделился Иван Емельянов, студент Могилевского института МВД Беларуси.
Анастасия Цимбалиста, учащаяся Могилевского государственного колледжа искусств:
"Мы заслужили это своими победами на всевозможных конкурсах, своей учебой. Очень волнительно и очень ответственно".
Благотворительная акция "Наши дети" продолжится до середины января. За это время успеет всем подарить праздничное настроение, обещают организаторы.
Фото БЕЛТА
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