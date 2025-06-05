Мятликов: Белагро превратился в реальный международный форум

Белагро - это крупнейшая в Восточной Европе выставка-форум, на которую приезжают делегации из десятков стран Африка, Азия, Ближний Восток, страны бывшего Советского Союза, СНГ. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

По его словам, на Белагро представлены не только белорусские стенды, но и из многих стран мира. И самое главное, делегации - это реальные покупатели нашей белорусской продукции.

Михаил Мятликов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b2a3e0-4112-470b-88fb-61b8dc456b44/conversions/42147a4b-cc8f-4ac7-b343-762c2f9b25b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b2a3e0-4112-470b-88fb-61b8dc456b44/conversions/42147a4b-cc8f-4ac7-b343-762c2f9b25b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b2a3e0-4112-470b-88fb-61b8dc456b44/conversions/42147a4b-cc8f-4ac7-b343-762c2f9b25b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b2a3e0-4112-470b-88fb-61b8dc456b44/conversions/42147a4b-cc8f-4ac7-b343-762c2f9b25b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Мятликов подчеркнул важность того, что в Беларуси есть площадки, где можно провести пленарную часть форума, и переговорные площадки, на которых по интересам могут пройти презентации белорусских предприятий, и есть возможность послушать экспертов, которые могут профессионально рассказать о продукции, которую они выпускают.

Беларусь постоянно находит новых покупателей, новые торговые сети, рассказал рассказал председатель БелТПП. "Каждый раз приезжают новые компании, которые дегустируют продукцию, либо знакомятся с нашей техникой. Работаем сегодня с партнерскими организациями из других стран, а сегодня их много присутствует у нас, и эти дни действительно расписаны по минутам. Если мы еще не присутствуем в какой-то стране, но мы находим соседей, которым они расскажут и привезут в следующий раз к нам на наш форум", - акцентировал он.

Актуальное интервью | Михаил Мятликов Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов рассказывает о главных событиях и перспективах крупнейшего аграрного форума Восточной Европы - "Белагро-2025". - Почему "Белагро" стал рекордным по числу участников из десятков стран? - Какие новые рынки открываются для белорусских производителей? - Как деловая программа форума помогает преодолевать санкционные вызовы? От презентаций инновационной техники до ярмарок с дегустацией продукции - как "Белагро" укрепляет позиции Беларуси на мировой арене. 05.06.2025 13:55

Отвечая на вопрос, какие рынки приоритетны для Белорусской торгово-промышленной палаты в 2025 год, он отметил, что все страны приоритетны. По его словам, невозможно так широко присутствовать на других рынках, например, в Латинской Америке либо в Африке, как мы представлены у нашего основного партнера - РФ. "Но вместе присутствуют делегации из Африки, с которыми мы работаем, показываем нашу продукцию, и они для нас не менее интересны, чем ближние страны", - подчеркнул он.

Михаил Мятликов:

"Ежегодно мы участвуем в выставках, которые проводят в Зимбабве, но, на мой взгляд, важно проводить выставки такие, как у нас, потому что организовать такую выставку непосредственно в Зимбабве не представляется возможным, это очень дорого. Поэтому нам лучше все показать на родине. Привезти бизнес-делегации из многих стран. Они не только ознакомятся с продукцией, они еще увидят нашу страну, посетят регионы, посетят наши предприятия. Это гораздо важнее, чем мы отвезли маленькую выставку куда-то".

В отличие от выставок за рубежом, на Белагро всегда проходят продажи, сказал он. Есть возможность купить продукцию, особенно продукты питания. Также можно оформить контракты и на технику, которая выставлена.

Михаил Мятликов:

"Сегодня деловая программа выходит на новый уровень. Буквально по окончании выставки, 13 июня, мы проводим семинар об ограничениях во внешней торговле, с которыми сталкиваются сегодня наши предприятия. На семинаре выступают юристы, специалисты в области логистики, бизнес-консультанты, рассказывают о вторичных санкциях, с которыми могут столкнуться покупатели нашей продукции, финансовые институты".