3.66 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
На аэродроме Липки проходит репетиция парада к 80-летию Победы. Расскажем, как идет подготовка
Первая репетиция военной техники в присутствии журналистов проходит на аэродроме Липки. На площадку выехали 24 парадных расчета. В механизированной колонне пройдет свыше 200 единиц колесной и гусеничной техники. Практически все образцы новые либо модернизированные. Но изюминкой парада в 2025 году, безусловно, станет участие ретротехники.
Репетиции военной техники на аэродроме Липки
Несколько проездов уже состоялось. Как говорят сами военные, тренироваться будут до 15:00. Сколько успеют, столько еще и проедут. Главное ведь не количество, а качество. Основная задача тренировок - добиться филигранной точности всей колонны.
Всего в параде примет участие около 240 единиц военной техники. Причем абсолютное большинство - это новейшие образцы вооружения. Это мощнейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный поражать цели на дальности до 500 км и применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении; ракетная система "Полонез", способная поражать цели на дальности до 300 км; зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф". А еще легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон", "Кайман" и "Тигр-М".
В 2025 году парад будет выстроен из двух полноценных частей: одна - современная, вторая - историческая. Она будет включать в себя прохождение различной ретротехники и парадных расчетов в форме с вооружением военных лет. По традиции первыми в парадной колонне пройдут символы Великой Отечественной войны - колонна танков Т-34. По сути, историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. Впервые белорусы на параде увидят широкую линейку образцов вооружения и военной техники военных лет.
Подобные репетиции военной техники будут проходить на аэродроме Липки несколько раз в неделю на протяжении всего апреля. А накануне парада 9 Мая состоятся генеральные репетиции. Для участия в них колонны с техникой отправятся в центр Минска.