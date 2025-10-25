На благие дела: на республиканском субботнике собрано около 19,4 млн рублей

Более 2 млн белорусов приняли участие в республиканском субботнике. По предварительным данным, собрано около 19,4 млн рублей. Итоги субботника озвучили в правительстве.



Половина заработанного пойдет на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Еще 50 % останутся в распоряжении облисполкомов, Минского горисполкома - ресурсы направят на конкретные объекты.

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич отметила, что к субботнику присоединились 2,3 млн человек. "В Год благоустройства мы впервые провели два республиканских субботника за год. Очень приятно, что, несмотря на дождливую погоду в Минске и, возможно, в других городах, в этом мероприятии поучаствовало большое количество человек", - поделилась она.