На благие дела: на республиканском субботнике собрано около 19,4 млн рублей
Более 2 млн белорусов приняли участие в республиканском субботнике. По предварительным данным, собрано около 19,4 млн рублей. Итоги субботника озвучили в правительстве.
Половина заработанного пойдет на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Еще 50 % останутся в распоряжении облисполкомов, Минского горисполкома - ресурсы направят на конкретные объекты.
Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич отметила, что к субботнику присоединились 2,3 млн человек. "В Год благоустройства мы впервые провели два республиканских субботника за год. Очень приятно, что, несмотря на дождливую погоду в Минске и, возможно, в других городах, в этом мероприятии поучаствовало большое количество человек", - поделилась она.
По словам вице-премьера, в регионах субботники проводятся по три-четыре раза в год. "Например, в Гомельской области за счет субботников, которые несколько раз в течение года проводятся, возведено несколько очень значимых объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Важно понимать, куда идут деньги и на что они расходуются. Хочется, чтобы частичка твоего труда служила реальной пользе для страны", - подчеркнула Наталья Петкевич.