На границе с Польшей собралась очередь из почти 2,5 тыс. машин - ГПК
Около 2,5 тыс. легковых автомобилей стоят на границе, чтобы въехать на территорию Польши. Такими цифрами поделились в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, информирует БЕЛТА.
Въезда в страны ЕС ожидают 1450 фур. Меньше всего грузовиков за сутки приняли в литовском "Мядининкае" (сопредельный "Каменный Лог") - 10 % транспорта от нормы. Через пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") в Литву проследовал 21 % большегрузов.
Сотрудники польского пункта пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") приняли 51 % фур.
Въезда в Латвию через пункт пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") ожидают 600 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода пропустили на латвийскую территорию 40 % авто от нормы.
Очередь легкового транспорта в Польшу продолжает расти. Сейчас въезда на сопредельную территорию ожидают 2495 автомобилей. Контрольные службы польского пункта пропуска "Тересполь" ("Брест") приняли 38 % легковушек от нормы. За сутки в Литву через погранпереходы "Шальчининкай" и "Мядининкай" въехало 59 % легковых авто.