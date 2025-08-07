На границе с Польшей собралась очередь из почти 2,5 тыс. машин - ГПК

Около 2,5 тыс. легковых автомобилей стоят на границе, чтобы въехать на территорию Польши. Такими цифрами поделились в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, информирует БЕЛТА.

Въезда в страны ЕС ожидают 1450 фур. Меньше всего грузовиков за сутки приняли в литовском "Мядининкае" (сопредельный "Каменный Лог") - 10 % транспорта от нормы. Через пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") в Литву проследовал 21 % большегрузов.

Сотрудники польского пункта пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") приняли 51 % фур.

Въезда в Латвию через пункт пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") ожидают 600 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода пропустили на латвийскую территорию 40 % авто от нормы.