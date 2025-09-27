На II Форуме блогерам на несколько дней предложили окунуться в армейскую жизнь

Настроить фокус на правду с помощью контента. В Беларуси прошел II Форум блогеров. Площадку для встречи выбрали нестандартную - Военную академию. Блогерам на несколько дней предложили окунуться в армейскую жизнь. В программе также интерактивные беседы и мастер-классы от медиаэкспертов.

Обычно их поле боя - лента соцсетей, а оружие - слово и картинка. Но чтобы понять, где рождается правда, они на три дня сменили виртуальное пространство на самое что ни на есть реальное.

Ночь в казарме, подъем в шесть утра, активная зарядка - так начался их новый день. Наступило время для сурового экзамена, чтобы доказать: сильны духом и сильны правдой. На время сменили гламурный тренд Get ready with me на "рота подъем".

Настоящий контент, который поменял сознание многих белорусов, создается здесь и сейчас. На острие. Без дублей. И если им бросили вызов - найти правду не в комментариях, а за гранью комфорта, то они этот вызов приняли.

После сильной физической нагрузки столовая стала настоящим спасением. Кто-то шутил, что ради такого обеда готов бегать кроссы каждый день.

Нашлись силы и для своеобразного милитари-караоке.

Полигон разделили на пять условных учебных частей. Всем "взводам" предстояло по очереди пройти каждую из них и попробовать пострелять из всего, что дают. Спойлер: самым лайтовым оказался бросок гранаты в цель, но даже тут не все однозначно. Команда инструкторов рядом, безопасность на первом месте. А эмоции участников просто зашкаливают.

И если еще в четверг на пленарном заседании у министра информации спрашивали и о создании белорусского мессенджера, и о правовых новациях в блогосфере, то теперь возможность задать еще больше вопросов будет у обладателя специального приза. У самого известного блогера Кобрина совсем скоро в ленте появится интервью с Маратом Марковым.