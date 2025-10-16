3.73 BYN
На какие гарантии могут рассчитывать семьи с детьми, рассказали в Минтруда
В Беларуси трудовое законодательство адаптируется под потребности семей, в которых воспитываются дети. Об этом в студии "Первого информационного" заявила Юлия Бердникова, замминистра труда и соцзащиты.
"Каждый родитель, работник имеет право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, и на 3 года гарантировано сохранение рабочего места. При этом гарантировано продление трудовых отношений, пока ребенку не исполняется 5 лет. Также трудовое законодательство у нас гибкое, и те родители, которые воспитывают детей, имеют право на дополнительное свободное от работы время, - уточнила Юлия Бердникова. - Если в семье воспитывается двое деток до 16 лет, то раз в месяц можно взять неоплачиваемый один свободный от работы день. А если многодетная семья, у которой трое деток или более, либо воспитывается ребенок-инвалид, тут уже шире гарантии. Такой работник имеет право раз в неделю взять оплачиваемый свободный от работы день, либо по согласованию со своим работодателем заменить этот один оплачиваемый день на сокращение рабочего времени каждый день на один час".
Также замминистра отметила, что программу семейного капитала для многодетных семей продлили до 31 декабря 2029 года.
Кроме того, в Беларуси отцу (отчиму) при рождении ребенка предоставляется краткосрочный отпуск до 14 календарных дней в течение 6 месяцев после рождения малыша. По умолчанию этот отпуск предоставляется без сохранения зарплаты, если иное не предусмотрено коллективным договором или работодателем.