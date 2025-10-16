На какие гарантии могут рассчитывать семьи с детьми, рассказали в Минтруда

"Каждый родитель, работник имеет право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, и на 3 года гарантировано сохранение рабочего места. При этом гарантировано продление трудовых отношений, пока ребенку не исполняется 5 лет. Также трудовое законодательство у нас гибкое, и те родители, которые воспитывают детей, имеют право на дополнительное свободное от работы время, - уточнила Юлия Бердникова. - Если в семье воспитывается двое деток до 16 лет, то раз в месяц можно взять неоплачиваемый один свободный от работы день. А если многодетная семья, у которой трое деток или более, либо воспитывается ребенок-инвалид, тут уже шире гарантии. Такой работник имеет право раз в неделю взять оплачиваемый свободный от работы день, либо по согласованию со своим работодателем заменить этот один оплачиваемый день на сокращение рабочего времени каждый день на один час".