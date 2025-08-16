На комплексе воинской славы в честь операции "Багратион" провели субботник

На Гомельщине 16 августа областной субботник. Белорусы благоустраивали улицы, парки, скверы, другие общественные места, приводили в порядок историко-культурные объекты и места всенародной памяти.

Комплекс воинской славы в честь операции "Багратион" в Светлогорском районе стал основным местом высадки трудового десанта. Именно на его реконструкцию пойдут деньги, собранные на региональном субботнике.

Именно отсюда недалеко от деревни Раковичи летом 1944-го началась стратегическая операция "Багратион". Ее называют триумфом советского военного искусства, образцом армейского планирования и по масштабам наступательных действий, и по сокрушительному разгрому частей противника.

Легендарная операция, изменившая ход истории, ярчайший пример советского военного искусства. Красная армия продвинулась на глубину до 600 километров, полностью освободила Беларусь, часть Прибалтики и восточные районы Польши, создала плацдарм для окончательного освобождения Европы от фашизма.

Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это место такое святое, что мы не могли не присоединиться. Хотим, чтобы эту память тех времен увековечить, чтобы наши потомки помнили, кто отстоял нашу независимость".

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Здесь мы по-хорошему заряжаемся энергией, примером того, как наши предки сражались за свою Родину. Такие субботники - белорусская традиция, когда мы вместе делаем общее дело. Это и есть фундамент нашего общего будущего".

Там, где 81 год назад был боевой фронт, сегодня развернулся мирный. Хорошая традиция благоустраивать места всенародной памяти объединила несколько поколений. Участники регионального субботника готовили основание под укладку тротуарной плитки, занимались помещениями к последующей музеефикации. Свой вклад в благоустройство внесли полтысячи человек.

Полина Децкая, член Белорусского республиканского союза молодежи:

"Мы здесь не первый раз помогаем, выравниваем площади, чтобы в дальнейшем строителям было намного легче".

Елена Кличковская, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов:

"Более 100 активистов профсоюзного движения Гомельщины принимают здесь участие на памятном народном месте. Память - это самое важное, что есть у нас, ее надо хранить. Это генетический код белорусов".

Наталья Карпенкова, председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома:

"Реконструкция предполагает прежде всего возведение нового здания. Это информационный обучающий центр. Некоторые комнаты уже отдали под музеефикацию. Помимо этого остов стелы уже стоит. Уже установлено 6 локаций под военную технику".

Реконструкция комплекса "Багратион"

Реконструкция комплекса "Багратион"

Беларусь помнит о воинской доблести и подвиге народа ради будущих поколений. Собранные на субботнике средства пойдут на реконструкцию мемориала, сюда с детьми и внуками будут приходить неравнодушные белорусы. Со временем историческое место преобразится и станет величественным комплексом воинской славы. Торжественно открыть объект всенародной памяти планируется следующим летом в годовщину начала наступательной операции - 23 июня.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Помня о трагизме и героизме войны, наверное, мы все вместе будем делать всё для того, чтобы сохранить мир в нашей республике и повествовать его на весь мир".