"На контроле Президента": что еще предстоит сделать для развития белорусских городов-спутников
Автор:Редакция news.by
На контроле - города-спутники! Указ, который подписал Александр Лукашенко 11 лет назад, дал толчок для развитию населенных пунктов страны.
Как выглядит современный город-спутник? Расскажем в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля 23 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте News.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY