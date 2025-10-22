"На контроле Президента": что еще предстоит сделать для развития белорусских городов-спутников

На контроле - города-спутники! Указ, который подписал Александр Лукашенко 11 лет назад, дал толчок для развитию населенных пунктов страны.



Как выглядит современный город-спутник? Расскажем в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля 23 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте News.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY