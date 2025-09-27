На Международном фестивале "RT.Док: Время наших героев" покажут фильм журналистов БТ

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" открылся в Национальной библиотеке Беларуси. В рамках зрительской программы будут показаны шесть документальных фильмов об СВО и Великой Отечественной войне. Это картины телеканала RT и белорусских документалистов.

"Я даже не знаю, что сейчас может быть важнее, чем показ этих фильмов о наших общих героях. Мы приехали буквально вчера и успели прогуляться по Минску. Чудесный, чистый, светлый, красивый город со множеством памятных знаков воинам-победителям. Это флаги Великой Победы, это какие-то звезды Великой Победы, и это по всему городу. И видно, что народ здесь, в Беларуси, чтит и помнит своих предков. И никому не даст переписать историю".