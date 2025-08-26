На начало 2025 года Белорусский Красный Крест насчитывал 1 млн 150 тыс. членов

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов в программе "Актуальное интервью" рассказал, как сегодня происходит работа волонтеров БКК.

На сегодняшний день в Республике Беларусь подготовлено порядка 340 волонтеров в составе команд быстрого реагирования и ЧС. Это не просто добровольцы, а профессионально обученные люди, абсолютно компетентные в оказании первой помощи и психосоциальной поддержки. Они способны проводить медицинскую сортировку и оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях, оказывая комплекс жизненно важных услуг.

"Вызовов очень много, но мы постоянно трансформируемся. Наш главный посыл - это умение оказать первую помощь, эта цель подходит под любой катаклизм - природный или техногенный, тем более, мы видим, какое количество различных потрясений происходит вокруг нашей страны", - рассказал Дмитрий Шевцов.

волонтеры БКК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a00ee71e-5057-4868-9fdd-ababe4692b71/conversions/fbad124f-f269-419c-83cc-2831f4eb7110-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a00ee71e-5057-4868-9fdd-ababe4692b71/conversions/fbad124f-f269-419c-83cc-2831f4eb7110-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a00ee71e-5057-4868-9fdd-ababe4692b71/conversions/fbad124f-f269-419c-83cc-2831f4eb7110-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a00ee71e-5057-4868-9fdd-ababe4692b71/conversions/fbad124f-f269-419c-83cc-2831f4eb7110-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам генсекретаря, хоть ситуация на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной нестабильна, но сотрудники БКК готовы выполнить любые задачи, ведь они умеют оказывать первую помощь, работать на пунктах временного размещения с большим количеством людей, которые являются вынужденными мигрантами.

После поездки на Донбасс белорусский отдел Международного Комитета Красного Креста отозвала членство белорусского отделения Красного Креста, однако, по заверениям Дмитрия Шевцова, международная организация продолжает работу с белорусским сообществом и считает его один из самых лучших организаций Красного Креста в мире.

Генсекретарь отрицает финансирование БКК Международного Комитета Красного Креста: "Белорусский Красный Крест - это организация, которая всегда работала и продолжает работать благодаря помощи белорусов, то есть на их членские взносы. У нас большое количество членов Белорусского Красного Креста, на начало 2025 года их было больше 1 млн 150 тыс. человек. Поэтому этих денежных средств вполне достаточно для того, чтобы мы продолжали функционировать и работать. А заявления о прекращении финансирования Белорусского Красного Креста со стороны Международного Комитета Красного Креста - это глупости".

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08e11b8-1414-4a8a-a0c5-0daccfebd474/conversions/e2929d2b-249e-46dc-b989-183039d58974-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08e11b8-1414-4a8a-a0c5-0daccfebd474/conversions/e2929d2b-249e-46dc-b989-183039d58974-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08e11b8-1414-4a8a-a0c5-0daccfebd474/conversions/e2929d2b-249e-46dc-b989-183039d58974-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08e11b8-1414-4a8a-a0c5-0daccfebd474/conversions/e2929d2b-249e-46dc-b989-183039d58974-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня организация работает в разных направлениях, но основная работа - это помощь мигрантам, прибывающим из Украины.

"Мы сокращаем денежную помощь беженцам из Украины и развиваем другое направление - мини-инициативы, то есть мы помогаем людям, которые решили остаться на территории Республики Беларусь, социализироваться быстрее, а также сопровождаем тех, кто следуют через Республику Беларусь в Российскую Федерацию из Европы. Мы принимаем этих людей, сопровождаем и передаем Российскому Красному Кресту для того, чтобы эти люди соединились со своими семьями", - объяснил Дмитрий Шевцов.

помощь беженцам из Украины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ba32d2a-0e60-438f-b6e0-67f5eb5813fa/conversions/043656b3-65fe-4af5-99ce-f77cb43ab99c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ba32d2a-0e60-438f-b6e0-67f5eb5813fa/conversions/043656b3-65fe-4af5-99ce-f77cb43ab99c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ba32d2a-0e60-438f-b6e0-67f5eb5813fa/conversions/043656b3-65fe-4af5-99ce-f77cb43ab99c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ba32d2a-0e60-438f-b6e0-67f5eb5813fa/conversions/043656b3-65fe-4af5-99ce-f77cb43ab99c-xl-___webp_1920.webp 1920w

БКК проводит еще один очень важный проект - поиск тех людей, которые потерялись во время Великой Отечественной войны.

"Этот проект - глобальная сеть. К нам в офис приходят люди, чтобы написать заявление по поиску своих родственников, которые погибли во время Отечественной войны на территории других государств", - отметил генсекретарь.