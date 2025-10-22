На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв

Солнце садится за деревьями news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70c1efa6-d8fc-4a63-a59f-7c9270abf71b/conversions/15f22981-e617-401f-bbb0-9aff1491fd17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70c1efa6-d8fc-4a63-a59f-7c9270abf71b/conversions/15f22981-e617-401f-bbb0-9aff1491fd17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70c1efa6-d8fc-4a63-a59f-7c9270abf71b/conversions/15f22981-e617-401f-bbb0-9aff1491fd17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70c1efa6-d8fc-4a63-a59f-7c9270abf71b/conversions/15f22981-e617-401f-bbb0-9aff1491fd17-xl-___webp_1920.webp 1920w

Астрономы зафиксировали мощный взрыв с выбросом плазмы на обратной стороне Солнца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

В сообщении говорится, что исходный взрыв, судя по всему, произошел около 23:00 по минскому времени 21 октября.

По оценкам ученых, облако плазмы направлено точно в пределах 10-20 градусов в направлении межзвездной кометы 3I/ATLAS.

Фронт выброса ударит по объекту примерно в 15.:00 по минскому времени 24 октября. Комета будет оставаться внутри плазменного облака не менее полутора - двух дней.