На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв
Астрономы зафиксировали мощный взрыв с выбросом плазмы на обратной стороне Солнца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
В сообщении говорится, что исходный взрыв, судя по всему, произошел около 23:00 по минскому времени 21 октября.
По оценкам ученых, облако плазмы направлено точно в пределах 10-20 градусов в направлении межзвездной кометы 3I/ATLAS.
Фронт выброса ударит по объекту примерно в 15.:00 по минскому времени 24 октября. Комета будет оставаться внутри плазменного облака не менее полутора - двух дней.
Комета 3I/ATLAS - третий в истории наблюдений межзвездный космический объект, который возник за пределами Солнечной системы и проходит через нее. До этого были известны лишь комета Борисова и астероид Оумуамуа. Сейчас он движется со скоростью около 209 тыс. км в час и будет ускоряться под воздействием солнечной гравитации.