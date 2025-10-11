На пенсию в 73? План Б о крахе или масштабной реформе пенсионной системы

Великобритания, Италия и Франция пересматривают пенсионный возраст в ответ на старение населения и нехватку средств на выполнение социальных обязательств перед населением. Берлин повысит пенсионный возраст немцев с 65 до 73 лет. Мерц обещает сделать это постепенно. Уже сейчас миллион немцев на пенсии продолжают работать из-за недостаточного дохода.

Или – или, заявляет Мерц. Если пенсионный возраст не повысить, через 5 лет экономику Германии ждет крах.

Германия больше не может позволить себе спонсировать "социальное государство". Затраты на социальные программы "вышли из-под контроля" и ставят под угрозу устойчивость бюджета страны. Канцлер Германии Фридрих Мерц именно так в августе аргументировал необходимость пенсионной реформы. Тогда, правда, не решился говорить про повышение пенсионного возраста.

Пенсия после 70

Как Германия решает проблемы в экономике?

Прошло лишь пару месяцев, и он (ему 69, Мерц уже 2 года как пенсионер) предлагает немцам уходить на заслуженный отдых не в 67, а в 73. Это притом что средняя продолжительность жизни в стране 81 год. Почему в богатой Германии такие бедные и злые немцы?

Немцы готовятся к урезанным доходам и пенсионной реформе

По последним исследованиям,13 млн человек в Германии живут за чертой бедности. Под угрозой теперь более чем каждый пятый житель страны. Сказывается рост платы за аренду жилья и цены в магазинах. С 2021-го продукты в немецких супермаркетах подорожали в среднем на 30 %. Например, пищевые жиры и масла - на 64 %, хлеб, мясо, молоко - более чем на 30 %. Дорожает шоколад, овощи и фрукты.

В Германии после выхода не пенсию бедность?

Гизле, пенсионерка (Германия):

"Купила пару яблок, маленький огурец. Этого мне хватит на 2 дня. Еще пару морковок купила. Можно сделать салат и суп".

Инга, пенсионерка (Германия):

"Раньше мне было хорошо, но сейчас нет. И я просто хочу кричать об этом всему миру. У нас, у немцев, тоже далеко не все хорошо. Пожалуйста, посмотрите на это. Я говорю так открыто, потому что больше не могу. И я не одна такая. Так живется миллионам пенсионеров".

Пропасть между богатыми и бедными только растет. Зарплата топ-менеджеров в Германии в 30 раз выше средней немецкой.

Уле, пенсионер (Германия):

"Что хочется от политиков, так это справедливости. Чтобы они сказали: "Люди, вы много работали, создали для нас основу, теперь можете отдохнуть". На данный момент я этого не вижу. Наоборот разрыв становится все больше и больше".

Значительно подорожала в Германии и аренда жилья - в среднем на 20-30 % в таких городах, как Берлин, Мюнхен и Гамбург (это за последние 2 года). Причина - рост цен на строительство, материалы, увеличение расходов на энергию. Евросоюз призывает навсегда отказаться от импорта газа из России.

Экономический кризис в Германии

Экономика Германии опирается на малые и средние предприятия, немецкий бизнес просто финансово не потянет Катар и США. Под угрозой целые отрасли промышленности и огромное количество рабочих мест. При этом уменьшать траты на Украину Германия не собирается. С конца февраля 2022 Берлин потратил на "поддержку" около 50,5 млрд евро, со ссылкой на минфин публикует Bild.

Свои люди или Украина? Выбор, увы, очевиден

"25 млрд евро потратили на прием украинских беженцев в Германии, 17 млрд евро пошло на военную поддержку, 6,7 млрд евро в виде гражданской помощи, 1,9 млрд евро для украинского бюджета".

Опять же по данным издания, минфин ФРГ планирует направить Киеву еще 17 млрд евро в 2026 и 2027 гг. При этом на пенсионеров денег нет - работайте. Работайте больше и дольше. Именно экономической и демографической ситуацией в стране объясняет Мерц повышение пенсионного возраста.

В Германии назревает серьезная волна недовольства

Еще 5 лет назад профсоюз в Германии проводил опрос, по нему даже порог в 67 лет для многих работников виделся недостижимым. Более 55 % респондентов сомневались, что смогут оставаться в профессии до момента выхода на пенсию.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"В плане расходов правительство не хочет себе ни в чем отказывать. Т.е. все хотят жить так же, как раньше, а базы, из которой питаются эти расходы, не существует больше. Германия по уровню пенсии в отношении последней зарплаты плетется где-то в хвосте среди европейских стран. Есть страны, где и 70 % и выше, у нас в районе 48 %. Это на самом деле небольшой показатель. Всю жизнь проработали, там по 35 и более лет, получают нищенскую пенсию. И это все, конечно же, является символом неуважения к нашим старикам, к нашим пенсионерам, к тому поколению, которое и создавало благополучие у нас в стране".

В Германии есть несколько пенсионных систем: государственные, корпоративные и частные. Так вот от последних немцы все чаще отказываются.

Что не так в Германии с Riester-rente?

Досрочно расторгнуты больше 5 млн договоров программы Riester-rente. Закрыт каждый четвертый договор из 20 млн. Только за I полугодие минус 220 тыс. человек. Добросовестно выкладываясь, выходя на пенсию, люди получают пшик. Накопления из-за инфляции обесцениваются. Правительство проблему признает и видит решение в запуске в 2026-м новой программы. Обещают детям с 6 до 18 ежемесячно на пенсионный счет бросать по 10 евро. Но опять же в стране демографический кризис. И если так повышать пенсионный возраст, какой процент населения получит эти деньги. И что за них сможет купить?

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"По большому счету такой переход в такой кризисный режим управления, когда Германия уже не может позволить себе расходы в том объеме, как это было условно до 2022 года. Безусловно, это все приведет к снижению уровня жизни немцев в целом. Если говорить о пенсионерах, то здесь, наверное, группа риска номер один. Это снижение, кстати говоря, будет происходить с достаточно высоких уровней, это будет очень серьезная протестная активность именно против действующих политиков во многих европейских странах".

Допустим, примут решение - в 73 на пенсию. Но экономику этим не спасти. Производительность пожилых будет ниже, им сложнее осваивать инновации. Люди в возрасте чаще обращаются за медицинской помощью. А значит, вырастет нагрузка на врачей, значит, придется повысить налоги, чтобы финансировать медучреждения. Налоги - это дополнительное бремя на все работающее население. И как снежный ком.

В Германии хотят пересмотреть еще и пособия