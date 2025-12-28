На пользу людей - Головченко о планах по инфляции и ограничении банковских комиссионных

В 2025 году реальные доходы наших людей выросли на 10 %, дважды в этом году повышались пенсии, что подчеркивает приоритет социального вектора Беларуси. Инвестиции в основной капитал тоже выросли примерно на 12 %, а это хорошая база для будущего крупных и малых компаний.

Большой плюс для их развития и крепкая национальная валюта. А также рекордные золотовалютные резервы. Их вес, а также инфляцию, ставки на кредиты и депозиты наш корреспондент Светлана Лукьянюк обсудила, украшая новогоднюю елку с председателем правления Национального банка Беларуси Романам Головченко.

По словам главы Нацбанка, озвученный прогноз по инфляции в 7 % на 2026-й дан с определенным запасом, так как в мире происходит множество не до конца понятных процессов. "Экономическая турбулентность не останавливается, но мы от своей цели не отказываемся. И что радует: видим уже в конце года определенное снижение проинфляционных факторов. Не выйдем в 2025 году за 7 %, и должны снизиться еще больше в 2026 году", - считает председатель правления Национального банка Беларуси.

Романам Головченко отметил достаточно аномальную ситуацию по инфляции в декабре. "Она практически нулевая за три недели декабря. Во многом на это оказало влияние дезинфляционное воздействие со стороны российской экономики, где продовольственная инфляция тоже существенно замедлилась, - пояснил он. - Пока мы не видим предпосылок к серьезным шокам, которые привели бы к всплеску цен на товары, которые были в предыдущие годы и в 2025 году. Поэтому мы намерены жестко выдерживать планы по инфляции, по базовой инфляции. Я буду очень настаивать или принимать все меры для того, чтобы мы не вышли за 5 %".

Отвечая на вопрос, отменят ли комиссионные вознаграждения банков, Роман Головченко сказал, что решение принято в первую очередь в пользу людей. "Конечно, это приведет к некоторому падению доходов банков, потому что процентные платежи - это достаточно существенная статья доходов банков, и не все рады были такому решению, - отметил он. - Если говорить про бесплатный перечень, то это снятие наличных в банкоматах своего банка или в расчетных кассах своего банка, получение различных справок от банков об остатках средств на счете".