На роковом распутье - как Беларусь пыталась остановить Европу от скатывания к трагедии

Новая философия международного сотрудничества. Мир устремляется на восток. "Шелковый путь" 21 века - глобальная стратегия развития Китая, затрагивающая две трети населения планеты. Инициатива "Один пояс - один путь" полностью перекраивает экономическую карту мира.

Беларусь разделяет идеи и проекты "Одного пояса". Об этом наш Президент говорил при личной встрече с китайским коллегой. В мае прошел юбилейный, 10-й по счету визит Александра Лукашенко в Поднебесную. Повторил слова глава государства и во всеуслышание. В Пекине за круглым столом собрались лидеры 29 стран, чтобы обсудить построение нового, более справедливого миропорядка - от политики и безопасности, до экономики и инноваций.

Участниками масштабного саммита стали делегации из порядка 130 государств. Эксперты называли Беларусь одной из узловых платформ концепции в Евразийском регионе.

На полях форума Александр Лукашенко провел переговоры с лидерами стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.

Чуть позже большая международная дискуссия продолжилась уже в Беларуси. С высоты прожитых дней видилось, что это была отчаянная попытка Беларуси и нашего Президента остановить Европу от скатывания к настоящей трагедии. Возможно, надвигающуюся беду чувствовали и европейские парламентарии, которые позабыв мантру о "последней диктатуре Европы", приехали в Минск.

В июле белорусская столица собрала на сессию более трех сотен парламентариев ОБСЕ. Ее лозунг звучал многообещающе: "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе".

Александр Лукашенко уже тогда видел, к чему катится континент. "Европа на роковом распутье", - говорил Президент. Миру нужен новый стандарт, новая архитектура развития и доверия. Александр Лукашенко предложил "Хельсинки-2".

Как всегда искренне, эмоционально, колко и правдиво. В том числе и по этой причине белорусский лидер известен во всем мире, за это он пользуется популярностью у простых людей во многих, даже недружественных странах, в том числе и за это его побаиваются пластилиновые западные политики. Впрочем, в тот день белорусского лидера они просто так не отпускали. Пообщаться с Президентом стремились парламентарии из Британии, Финляндии, Франции, Канады и Украины. В те годы европейские политики еще могли говорить то, что думают на самом деле.

Действительность, к сожалению, оказалось куда суровее сладких речей европейских политиков, от которых часто мало что зависит. Пока они говорили в Минске о мире, их генералы накачивали Украину оружием, втягивая континент в очередной кровавый конфликт. Минск же по-прежнему настаивал на мирных переговорах и новой архитектуре безопасности в Европе. Мы готовы были взять на себя даже разработку текста будущей Декларации.