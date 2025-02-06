На страже мировой инфоправды - "Беларусь 24" отмечает 20-летний юбилей

20 лет в эфире, миллионы телезрителей в 15 странах мира - 6 февраля телеканал "Беларусь 24" принимает поздравления с юбилеем.

Канал создает более 2 тыс. информационных обзоров и новостных дайджестов и более 260 проектов собственного производства, предлагает зарубежной аудитории самые рейтинговые интервью, ток-шоу, познавательные и развлекательные программы. Их создателей и преданных своему делу сотрудников чествовали по случаю 20-летия международного спутникового вещания.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Что хочется пожелать в 20-летие телеканалу "Беларусь 24"? Искать новые форматы, пробовать новые фишки, заимствовать их, может быть, у наших коллег, находить какие-то формы взаимодействия с аудиториями новых стран, учитывая их структуру жанровых предпочтений и языковые особенности".

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Я хочу сказать, что у такого канала вообще нет никаких границ для развития. Это касается многих направлений и производства контента, увеличения собственного контента, во-первых. Во-вторых, что касается многоязычия, здесь есть над чем работать. Вы знаете, что есть примеры в мире таких каналов, которые вещают на многих-многих языках, и это наша большая мечта, и мы над этим в том числе работаем. Хочу пожелать развития, творческого вдохновения, укрупнения во всех смыслах этого слова".

Вещание в 150 странах мира - "Беларусь 24" расширяет горизонты

Интерес к Беларуси на внешнем контуре растет, а белорусская информационная аналитика пользуется спросом не только у белорусских диаспор за рубежом, но и у иностранных партнеров.

Магеррам Абыш Оглу Алиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

"Беларусь для меня - это братская страна. Мы же 70 лет вместе были и всегда дружили, и по сегодняшний день дружим. Наши президенты дружат, народы, люди, которые здесь работают, живут, очень довольны. Беларусь - цветущая страна".

Абир Яхья Абдельсалям Идрис, временный поверенный в делах Судана в Беларуси:

"Это говорит лишь о том, что у вас прекрасная команда, замечательное руководство, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество".