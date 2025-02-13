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На волнах новостей и музыки: Всемирный день радио отмечают 13 февраля
Праздник тех, кто несет на волнах новости и музыку - 13 февраля отмечается Всемирный день радио.
Именно радио, изобретенное русским физиком и электротехником Александром Поповым, стало первым настоящим массовым средством коммуникации, проложив путь к современным цифровым технологиям.
В Беларуси и России День радио отмечается и 7 мая, а радиовещание в странах имеет богатую историю. К слову, белорусское радио начало вещание в 1925 году. 15 ноября в эфире впервые прозвучали слова, открывшие новую эпоху в медиапространстве страны. В 2025 году Белорусское радио отметит вековой юбилей. Несмотря на развитие интернета и телевидения, радио остается популярным и востребованным. Оно оперативно доносит информацию, помогает людям чувствовать себя частью общества и просто поднимает настроение.