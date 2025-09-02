3.69 BYN
Начался второй этап учений ОДКБ "Взаимодействие-2025"
Полигоны Лосвидо и Лепельский в ближайшие дни будут ареной для грандиозных маневров. Начался второй этап совместных учений с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025".
Офицеры командования оценивают обстановку и разработку замысла на совместную операцию. В составе объединенного контингента военные проходят занятия по тактической подготовке с бойцами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.
"С нашими братьями из соседних республик на учениях "Взаимодействие-2025" работаем слаженно, делимся с ними боевым опытом. Все у нас получается, друг друга понимаем, все прекрасно, - рассказал Командир штурмового взвода (Россия). - Значимость очень высокая, чтобы друг друга понимать, чтобы каждый знал свой маневр, каждый знал, что от него требуется, и при необходимости могли выполнить качественно эффективно боевую задачу".
Учения ОДКБ тесно связаны с совместным стратегическими маневрами Беларуси и России "Запад-2025", что укрепляет обороноспособность региона на новом уровне, подчеркнули в командовании.