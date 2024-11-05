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Общество
"Надеюсь вернуться в Беларусь" - какой жест Александра Лукашенко сербы запомнили навсегда
1 час назад
Время выбрало нас
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС
4 часа назад
Как отреагировал Президент Беларуси на предложение дать профессорам зарплату шахтера
11 часов назад
Президент Беларуси о финансировании науки: Будет результат - бесплатно работать никто не будет
12 часов назад
Президент Беларуси отметил колоссальную недоработку правительства в сопровождении научной сферы
13 часов назад
Политика
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Парламентская дипломатия - как выстраивается диалог на площадке Межпарламентской Ассамблеи СНГ
4 часа назад
Рачков: Союзное государство становится определенной альтернативой западным интеграционным моделям
6 часов назад
МИД Беларуси выразил поддержку Сирии по стабилизации ситуации и отражению террористической угрозы
02.12.2024
11:46
Кочанова пригласила коллег из МПА СНГ принять участие в наблюдении за выборами в Беларуси
02.12.2024
10:54
Беларусь и Россия предложили вариант документа Евразийской хартии многообразия
02.12.2024
10:09
Общество
Все
"Надеюсь вернуться в Беларусь" - какой жест Александра Лукашенко сербы запомнили навсегда
1 час назад
Кость в горле Вашингтона - почему западный лагерь был недоволен созданием Союзного государства
1 час назад
Трагедия на Немиге - среди кого искали виноватых и как беда объединила людей
1 час назад
"Заигрался": как белорусский военный передавал секретную информацию польским спецслужбам
2 часа назад
Экономика
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Новый рекорд - белорусские нефтяники пробурили 31,25 км горных пород
4 часа назад
ВТБ (Беларусь) расширяет сеть партнеров карты рассрочки
15 часов назад
Почти 40 млрд белорусских рублей заработал Минск на экспорте товаров и услуг
02.12.2024
07:26
В Беларуси сделают ставку на сады высочайшего класса и лежкие сорта яблок
01.12.2024
22:31
Всему миру по льняной вышиванке - Беллегпром делает ставку на готовую продукцию
01.12.2024
22:26
В мире
Все
Тысячи митингующих собрались у здания парламента Южной Кореи
3 часа назад
Ночные очереди к стоматологу, 7,5 млн ожидающих медобслуживания - какими провалами прославился Сунак
3 часа назад
Гражданам Беларуси в Республике Корея напомнили номер посольства для связи
4 часа назад
Южнокорейская оппозиция призвала привлечь президента к ответственности
4 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
Белорусские таможенники изъяли более 88 кг гашиша
9 часов назад
В Витебске задержан закладчик. Изъято 500 г особо опасного психотропного вещества
15 часов назад
Наркоимперия "Гидра" пала: основателя приговорили к пожизненному сроку
16 часов назад
В Минске водитель такси потерял сознание - запись с камеры видеонаблюдения
16 часов назад
Кругозор
Все
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00