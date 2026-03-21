"Наемные менеджеры глобалистов" - политолог рассказал, почему Литва бросила своих перевозчиков

Прошло более четырех месяцев с тех пор, как Литва в одностороннем порядке перекрыла границу, забыв о собственном бизнесе, который оказался заблокирован в Беларуси. Литовские и польские перевозчики, оставленные без поддержки своих правительств, обратились к Президенту Беларуси с просьбой урегулировать ситуацию. Политолог Юрий Воскресенский в "Актуальном интервью" прокомментировал этот необычный шаг, безразличие Вильнюса и Варшавы к нуждам малого бизнеса и контекст отношений, в котором приходится искать выход.

Ситуация, в которой оказались перевозчики, длится уже несколько месяцев. Литва закрыла наземные границы под надуманными предлогами и просто забыла о своем же бизнесе. "Все удивлены, что прошло более четырех месяцев, а до сих пор перевозчики не урегулировали эту ситуацию", - констатировал политолог.

Главная причина - в полном безразличии литовского и польского правительств к интересам собственного малого и среднего бизнеса. "Мы это наблюдаем последние пять лет, в том числе по приграничью. Когда все приграничье от Латвии, Литвы и до Польши фактически разорено и лишилось прежних доходов. И несмотря на обращения даже официальных предпринимательских ассоциаций, никакой реакции нет вообще", - подчеркнул Юрий Воскресенский.

На этом фоне контрастно выглядит реакция белорусской стороны. "Удивительная реакция нашей белорусской власти. Очень быстрая, оперативная. Мы показали представителям Литвы и Польши, простым гражданам, предпринимателям, как должна власть, которая несет ответственность за свою страну, реагировать на коллективные обращения", - отметил политолог.

Однако он предупредил, что просто так поднять шлагбаум и уехать не получится. Услуги должны быть оплачены, а ситуация рассматривается в комплексе с многолетними проблемами в отношениях с Литвой. "Белорусская сторона может пойти на уступки - предоставить скидки на платных стоянках, не конфисковывать транспорт. Правительство подготовило свои предложения. Но просто так уехать не получится", - заявил Юрий Воскресенский.

Эксперт напоминает, что нынешний кризис с перевозчиками - лишь эпизод в длинной цепи действий литовского режима против Беларуси. "Первое - это закрытие нашего уникального санатория "Беларусь" в Друскининкае, где отдыхали в том числе дети с тяжелыми заболеваниями. Литовский режим заблокировал счета, разгромил коллектив, который десятилетиями там работал", - привел пример политолог.

Второй момент - изъятие 30 % акций, принадлежавших "Беларуськалию" в Клайпедском порту. Речь идет о десятках миллионов рублей. И третье - "бандитское, абсолютно пиратское похищение нашей собственности": 17 пожарных машин, направлявшихся в Зимбабве, и молоковозы для Кубы.

Почему же Вильнюс не ищет решения и не отстаивает интересы собственного бизнеса? "Потому что литовское правительство не отстаивает интересы литовского народа. Оно не является суверенным и независимым, а является фактически наемными менеджерами у корпораций", - заявил Юрий Воскресенский.