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Накануне Дня машиностроителя сотрудникам Минского автозавода вручили награды

Минск готовится к открытию нового завода МАЗ по выпуску автобусной техники. Предприятие начнет работать уже в следующем году.

А 27 сентября - накануне Дня машиностроителя, который Беларусь отметит в воскресенье, 29 сентября, - награды принимали сотрудники автозавода. Более 20 представителей различных профессий получили грамоты и благодарности. И как отметило руководство города, сегодня все сферы экономики заинтересованы в продукции машиностроения. Большое внимание уделяется и экспорту.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

"Мы вместе строим новый завод, который будет запущен в следующем году. И мы в 2 раза увеличим объем производственных мощностей и будем производить около 3 тыс. единиц техники на Минском автомобильном заводе. Санкт-Петербург, Уфа, Ленинградская и Московская области, Новосибирск - везде присутствуют наши машины, везде присутствует Минский автомобильный завод. Почему? Потому что мы бренд, мы предприятие, которое много лет трудится во благо нашей страны".

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Денис Князик гордится тем, что работает на предприятии: "Работу начал инженером-технологом и дослужился до того, что стал руководителем Технологического бюро сталелитейного цеха № 2".

Ознакомиться с достижениями белорусских машиностроителей можно на Октябрьской площади Минска. Здесь собраны новинки отечественных флагманов - Гомсельмаша, МТЗ, "Амкодора" и "БЕЛДЖИ".

"За 8 месяцев этого года холдинг представил сразу 10 новинок. 5 из них уже стали в серию. Одной из новинок является машина универсальная коммунальная. Это так называемая машина W100. На выставке представлены также две новинки этого года: 25-тонный бульдозер и экскаватор", - рассказал гендиректор ООО "АМКОДОР-МАШ" - управляющая компания холдинга" Денис Бакей.

Экспозиция техники на Октябрьской площади продолжится и в субботу, 28 сентября. Гостей здесь ждут и в День машиностроителя. В воскресенье выставка будет работать с 9 до 17 часов.

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