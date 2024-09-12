Накануне Дня машиностроителя сотрудникам Минского автозавода вручили награды

Минск готовится к открытию нового завода МАЗ по выпуску автобусной техники. Предприятие начнет работать уже в следующем году.

А 27 сентября - накануне Дня машиностроителя, который Беларусь отметит в воскресенье, 29 сентября, - награды принимали сотрудники автозавода. Более 20 представителей различных профессий получили грамоты и благодарности. И как отметило руководство города, сегодня все сферы экономики заинтересованы в продукции машиностроения. Большое внимание уделяется и экспорту.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

"Мы вместе строим новый завод, который будет запущен в следующем году. И мы в 2 раза увеличим объем производственных мощностей и будем производить около 3 тыс. единиц техники на Минском автомобильном заводе. Санкт-Петербург, Уфа, Ленинградская и Московская области, Новосибирск - везде присутствуют наши машины, везде присутствует Минский автомобильный завод. Почему? Потому что мы бренд, мы предприятие, которое много лет трудится во благо нашей страны".

Денис Князик гордится тем, что работает на предприятии: "Работу начал инженером-технологом и дослужился до того, что стал руководителем Технологического бюро сталелитейного цеха № 2".

Ознакомиться с достижениями белорусских машиностроителей можно на Октябрьской площади Минска. Здесь собраны новинки отечественных флагманов - Гомсельмаша, МТЗ, "Амкодора" и "БЕЛДЖИ".

"За 8 месяцев этого года холдинг представил сразу 10 новинок. 5 из них уже стали в серию. Одной из новинок является машина универсальная коммунальная. Это так называемая машина W100. На выставке представлены также две новинки этого года: 25-тонный бульдозер и экскаватор", - рассказал гендиректор ООО "АМКОДОР-МАШ" - управляющая компания холдинга" Денис Бакей.