Настоящее чудо подарили более 300 ребятам со всей Беларуси

Окружить заботой детей в эти дни - святая обязанность каждого взрослого. Поэтому в нашей стране даже после боя курантов волшебство продолжается еще долго. Во Дворце Независимости в рамках акции "Наши дети" на протяжении двух дней радушно встречали маленьких гостей. 6 января в атмосферу праздника окунулись более 300 ребят из Гродненской, Гомельской, Брестской областей и Минска. Это ребята из самых разных категорий: те, кто воспитывается в многодетных или неполных семьях, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Дворец Независимости (всегда строгий и официальный) 6 января преобразился до неузнаваемости. Атмосфера - детская мечта: любимые сказочные персонажи, мастер-классы, хороводы и песни. Но, согласитесь, лучшего убранства, чем детские улыбки, не сыщешь.

Разрешены были любые детские шалости. Ребята разыгрывали сценки из любимых мультфильмов, играли в прятки, участвовали в мастер-классах по созданию новогодних поделок.

Усидеть на месте ребята долго не могли. Интерактивные "замесы" не оставили равнодушным никого.

Было и сказочное представление. Снегурочку похитила Снежная королева, но без внучки Деда Мороза не будет Нового года, не будет и подарков. Вот и приходится всем объединиться, чтобы такого не допустить. Над постановкой работала команда профессионалов из Театра юного зрителя.

Каждый ребенок получил подарок от имени Президента: рюкзак, игрушка, вкусные конфеты и уютный комплект. После каникул ребята пойдут в школу уже в обновках.