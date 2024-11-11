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Настоящее чудо подарили более 300 ребятам со всей Беларуси
Окружить заботой детей в эти дни - святая обязанность каждого взрослого. Поэтому в нашей стране даже после боя курантов волшебство продолжается еще долго. Во Дворце Независимости в рамках акции "Наши дети" на протяжении двух дней радушно встречали маленьких гостей. 6 января в атмосферу праздника окунулись более 300 ребят из Гродненской, Гомельской, Брестской областей и Минска. Это ребята из самых разных категорий: те, кто воспитывается в многодетных или неполных семьях, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.
Дворец Независимости (всегда строгий и официальный) 6 января преобразился до неузнаваемости. Атмосфера - детская мечта: любимые сказочные персонажи, мастер-классы, хороводы и песни. Но, согласитесь, лучшего убранства, чем детские улыбки, не сыщешь.
Разрешены были любые детские шалости. Ребята разыгрывали сценки из любимых мультфильмов, играли в прятки, участвовали в мастер-классах по созданию новогодних поделок.
Усидеть на месте ребята долго не могли. Интерактивные "замесы" не оставили равнодушным никого.
Было и сказочное представление. Снегурочку похитила Снежная королева, но без внучки Деда Мороза не будет Нового года, не будет и подарков. Вот и приходится всем объединиться, чтобы такого не допустить. Над постановкой работала команда профессионалов из Театра юного зрителя.
Каждый ребенок получил подарок от имени Президента: рюкзак, игрушка, вкусные конфеты и уютный комплект. После каникул ребята пойдут в школу уже в обновках.
Новый 2025-й в свои права уже вступил, каким он будет, ребята узнают совсем скоро. Главное верить, что загаданные желания обязательного исполнятся.
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