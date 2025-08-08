Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Наталья Эйсмонт рассказала о подготовке интервью Президента Беларуси для Time

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт поделилась подробностями подготовки интервью Александра Лукашенко с журналистом Time Саймоном Шустером.

"Саймон Шустер, наш с вами коллега, прямо очень был удивлен нашей открытостью, очень благодарил за эту открытость Президента и всех нас. И не раз мне говорил в течение этого дня, когда мы с ним взаимодействовали, что он видит беспрецедентный формат работы, имея, в принципе, большой опыт", - рассказала Эйсмонт.

Наталья Эйсмонтинтервью Президента Беларуси