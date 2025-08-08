3.71 BYN
У кого есть интерес к интервью с Президентом Беларуси, рассказала Наталья Эйсмонт
Президенту Беларуси Александру Лукашенко поступают запросы на интервью от журналистов из самых разных стран мира. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
По ее словам, у всего журналистского сообщества из разных стран мира есть интерес к интервью с белорусским лидером. "Журналисты знают открытость нашего Президента и в хорошем смысле слова этим пользуются. Мы всегда стараемся поддерживать эту линию и разговаривать с самыми разными журналистами. И сейчас у нас множество запросов из совершенно разных стран", - отметила Эйсмонт.
Пресс-секретарь белорусского лидера заметила, что фундаментальные предложения поступают от журналистов из России. "Приведу один пример. Такой очень интересный проект в работу предложил Владимир Соловьев нашему Президенту. И Президент обещал с ним поговорить. Мы, конечно же, найдем на это время. Но это такой очень серьезный будет проект", - поделилась некоторыми подробностями Наталья Эйсмонт.
История интервью с корреспондентом журнала Time Саймоном Шустером немного стояла особняком, добавила она: "Целый пул запросов у нас появился после одного из раундов белорусско-американских переговоров. Той самой встречи, которая состоялась во Дворце Независимости, которую все видели и которая была показана в публичном пространстве (речь о встрече Президента Беларуси со спецпосланником Президента США Китом Келлогом. - Прим. ред.). Журналисты почувствовали возможное потепление белорусско-американских отношений и захотели подробностей".
Через несколько дней после этой встречи было большое количество запросов от американских журналистов, в том числе очень крупных СМИ. Это были и информационные агентства, и телеканалы. Среди них был запрос от журнала Time.
"Time, кстати, был одним из первых. Этот запрос нам от пресс-службы Президента и лично мне пришел от наших представителей за рубежом, от моих коллег. Мы все эти запросы подняли, и в том числе о Time доложили Президенту. Поскольку они были первыми, мы приняли решение поработать с ними. Президент аргументы первичные выслушал и принципиально согласился", - заключила Эйсмонт.