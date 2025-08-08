У кого есть интерес к интервью с Президентом Беларуси, рассказала Наталья Эйсмонт

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32123746-4b02-43cb-9b3f-c2e467b12b4c/conversions/bed8c4b5-1ffb-4792-a4a5-c3780246a384-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32123746-4b02-43cb-9b3f-c2e467b12b4c/conversions/bed8c4b5-1ffb-4792-a4a5-c3780246a384-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32123746-4b02-43cb-9b3f-c2e467b12b4c/conversions/bed8c4b5-1ffb-4792-a4a5-c3780246a384-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32123746-4b02-43cb-9b3f-c2e467b12b4c/conversions/bed8c4b5-1ffb-4792-a4a5-c3780246a384-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президенту Беларуси Александру Лукашенко поступают запросы на интервью от журналистов из самых разных стран мира. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, у всего журналистского сообщества из разных стран мира есть интерес к интервью с белорусским лидером. "Журналисты знают открытость нашего Президента и в хорошем смысле слова этим пользуются. Мы всегда стараемся поддерживать эту линию и разговаривать с самыми разными журналистами. И сейчас у нас множество запросов из совершенно разных стран", - отметила Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского лидера заметила, что фундаментальные предложения поступают от журналистов из России. "Приведу один пример. Такой очень интересный проект в работу предложил Владимир Соловьев нашему Президенту. И Президент обещал с ним поговорить. Мы, конечно же, найдем на это время. Но это такой очень серьезный будет проект", - поделилась некоторыми подробностями Наталья Эйсмонт.

История интервью с корреспондентом журнала Time Саймоном Шустером немного стояла особняком, добавила она: "Целый пул запросов у нас появился после одного из раундов белорусско-американских переговоров. Той самой встречи, которая состоялась во Дворце Независимости, которую все видели и которая была показана в публичном пространстве (речь о встрече Президента Беларуси со спецпосланником Президента США Китом Келлогом. - Прим. ред.). Журналисты почувствовали возможное потепление белорусско-американских отношений и захотели подробностей".

Через несколько дней после этой встречи было большое количество запросов от американских журналистов, в том числе очень крупных СМИ. Это были и информационные агентства, и телеканалы. Среди них был запрос от журнала Time.