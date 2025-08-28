3.69 BYN
Нацбиблиотека Беларуси приглашает в путешествие во времени и пространстве
Автор:Редакция news.by
В путешествие во времени и пространстве приглашает отправиться Национальная библиотека Беларуси. Там запустили выставочный проект "Хронотоп столичных метаморфоз".
Более 200 экспонатов знакомят посетителей с историей Минска и его архитектурным обликом. Это книги, редкие фотографии, чертежи и планы уже реализованных и только задуманных проектов. Тема приурочена к Году благоустройства и Дню Независимости.
К просмотру экспозиция доступна до 16 ноября. Вход по читательскому билету или билету социокультурного центра.