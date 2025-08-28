Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Нацбиблиотека Беларуси приглашает в путешествие во времени и пространстве

В путешествие во времени и пространстве приглашает отправиться Национальная библиотека Беларуси. Там запустили выставочный проект "Хронотоп столичных метаморфоз".

Более 200 экспонатов знакомят посетителей с историей Минска и его архитектурным обликом. Это книги, редкие фотографии, чертежи и планы уже реализованных и только задуманных проектов. Тема приурочена к Году благоустройства и Дню Независимости.

К просмотру экспозиция доступна до 16 ноября. Вход по читательскому билету или билету социокультурного центра.

