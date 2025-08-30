Назван самый подорожавший товар в мире в августе

Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе. Об этом сообщает РИА Новости.

Исходя из анализа данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, стоимость кофе сорта робуста подросла за месяц в 1,5 раза, а арабика - на 29 %. Кроме того, на 4,9 % увеличились в цене сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке.



Самым подорожавшим металлом в мире в конце лета стал неодим, используемый для производства магнитов. Его стоимость увеличилась за месяц сразу на 20 %. Цены на литий увеличились на 9,2 %, а на молибден, необходимый для создания сплавов и катализаторов, - на 7,7 %.

При этом в августе подешевели все основные энергоносители: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2 %, нефть сорта WTI - на 8,5 %, а сорт Brent - на 8 %.