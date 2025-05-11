"Не нашлось общего языка": почему латыши выбирают для жизни Беларусь

Пока Латвия активно ведет борьбу со своим прошлым, активно "вымывается" ее же будущее. Страна находится на грани экономического коллапса - население уезжает на заработки в ЕС.

Латвийские политики буквально заставляют уезжать из еврорая и тех, кто устал от наплевательского отношения к истории. Многие европейцы оставляют свою родину и ищут мира и стабильности в Беларуси.

Из Риги в белорусскую деревню Победа семья Зеленковых переехала чуть менее года назад. Пока супруг находится в командировке, домашние хлопоты лежат на Елене. Усадьба, огород, теплица - все, о чем мечтали граждане Латвии, осуществилось только в Беларуси. Но самое главное, в Республике Беларусь дали возможность их младшей дочке Алисе учиться без языкового барьера и по правильным книгам.

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"В Латвии начались шатания с образованием, и мы не были готовы отдать ребенка в латвийскую школу. Дочка училась два года онлайн, и это стало тупиком. У нас и у образования Латвии не нашлось общего языка - русского. Мы также не сошлись во мнениях с пропагандой нетрадиционной ориентации, поэтому на Европу мы не стали даже и смотреть, потому что знали ситуацию во всех странах. Если я могу дать ребенку шанс, чтобы он прожил счастливое детство, то просто обязана это сделать", - рассказала о ситуации в стране гражданка Латвии Елена Зеленкова.

Алиса, как и ее белорусские сверстники, знает, кто освобождал Ригу от фашистской оккупации в сентябре-октябре 1944 года и как люди встречали советского солдата. Сейчас девочка учится в школе имени Героя Советского Союза Николая Лоскунова. После уроков она занимается вокалом, где готовится к концертам. Недавно у Алисы была особая миссия - спеть на концерте о Победе.

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По словам Елены Зеленковой, в Латвии стирается память, сносятся памятники. И это является очень больной темой для многих людей, кто живет в Европе, в частности, в Латвии, Эстонии. В этих государствах очень большой процент русскоговорящих. "У многих из них дедушки, бабушки воевали, и все прекрасно помнят, кто является победителем, кто - героем. В Латвии развернута политика, в которой мы не хотим участвовать. Мы хотим уважать память. А в Беларуси все выстроено правильно", - обратила внимание женщина.

Елена показала и достопримечательности деревни. Над озером возвышается церковь, которая выстояла в Великую Отечественную войну. Сейчас храм получает вторую жизнь, ведь он является свидетелем фашистской оккупации и борьбы за Победу. На кирпичной кладке церкви можно разглядеть даже следы от снарядов. Их сохраняют как призыв - спустя 80 лет беречь мир.

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Вадим Яско: "Мы защищали свое Отечество, то есть возможность жить по тем законам и правилам, по которым жили отцы и деды, разговаривать и мыслить на том языке, на котором хотим. В Европе мыслят совершенно по-другому, и поэтому мы обязаны защищать эти ценности".

Иерей Вадим Яско news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ea23e92-bb90-4e7c-bd55-93cdeac7815f/conversions/b6cda613-ab51-453c-bb01-6072d5adaf80-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ea23e92-bb90-4e7c-bd55-93cdeac7815f/conversions/b6cda613-ab51-453c-bb01-6072d5adaf80-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ea23e92-bb90-4e7c-bd55-93cdeac7815f/conversions/b6cda613-ab51-453c-bb01-6072d5adaf80-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ea23e92-bb90-4e7c-bd55-93cdeac7815f/conversions/b6cda613-ab51-453c-bb01-6072d5adaf80-xl-___webp_1920.webp 1920w Иерей Вадим Яско

Председатель Ловжанского сельского исполкома Юлия Севостьянова рассказала, что современное название деревня получила уже в 1945 году. И не случайно. В военное время каждая семья, жившая здесь, прочувствовала боль утраты родных людей, ведь многие жители ушли в партизаны.

Сейчас в этой деревне проживают более 150 человек. Летом еще приезжают дачники. Местные жители говорят, что здесь красиво в любое время года, но обязательно советуют приехать в мае, когда Победа утопает в яблоневом цвету.