3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Не ошиблись, выбирая Беларусь - 323 человека из 17 стран получили белорусское гражданство
Спокойствие на улицах, мир и ощущение безопасности - то, что приводит в нашу страну тысячи иностранцев. Они не понаслышке знают о белорусском гостеприимстве. На просторах Синеокой получают качественное образование, строят карьеру, создают крепкие семьи.
323 человека, 17 стран и одна, вторая родина. О тех, для кого Беларусь стала вторым домом, смотрите в "Специальном репортаже".
Уроженец Хабаровского края, протоиерей Владимир Левицкий, священником стал по примеру своего отца. В Беларусь с женой и дочками-двойняшками переехал 20 лет назад. До этого семья жила в Украине. Мужчина говорит, в гостеприимной Беларуси он и его семья себя чужими не чувствовали никогда. Лучшего места для жизни и искать не пытался.
"Когда я здесь появился в 2005 году, я понял одно - я здесь останусь. Спокойствие, тишина. Часто в жизни бывают у нас свои планы, а на наши планы Господь накладывает свою ветвь. Здесь я почувствовал, что нужен именно в этом месте для того, чтобы вместе с людьми спасаться от греха", - сказал клирик прихода храма Преображения Господня г. Минска протоиерей Владимир Левицкий
Протоиерей Владимир Левицкий выбрал быть белорусом 20 лет назад, а гражданство получит со дня на день.
Радостное событие ожидает и уроженку Одесской области Ирину Ковальчук. Она преподает искусство в Дукорской школе. Переехала в Беларусь на родину мужа вместе с дочкой более 10 лет назад. Здесь стала многодетной мамой. По словам Ирины, в мирной Беларуси растить детей ей спокойно.
"Девочки родились сразу гражданами Республики Беларусь. Ну, а мы с Настеной, когда уже пришло время, и мы поняли, что действительно нам здесь очень нравится, начали рассматривать вопрос о том, чтобы подавать на гражданство. Так вот сложилось, что мне не пришлось искать работу. Пока Настюша ходила в детский сад, мы сдружились с воспитателями, с директором детского сада, она меня сама звала, то есть специально поиском работы мне не пришлось заниматься", - поделилась своей историей учитель искусства Дукорской средней школы Ирина Ковальчук.
У Анастасии, дочери Ирины, адаптация прошла гораздо проще, чем ожидали. Белорусы приняли, как родную.
Комфортные условия для жизни, стабильность и социальные гарантии, а также возможность работать и воспитывать детей под мирным небом. Это то, что привлекло в Беларуси Андрея Подольского. Пришлось покинуть юго-восток Украины после начала боевых действий. Вот уже 10 лет как он обосновался в нашей стране. Мужчина работает главным инженером на одном из Борисовских предприятий, жена самозанятая, а дочь пошла в 9 класс.
"Беларусь стала уже родиной. Мы здесь уже 10 лет, поэтому нам все нравится, нам здесь безопасно, удобно и хорошо жить. Приехали сразу, нашли съемное жилье, устроился на работу. Это прекрасная страна, прекрасные социальные гарантии. Самое главное, безопасно здесь. Не боюсь ребенка выпускать на улицу вечером. Это самое главное", - отметил главный инженер предприятия по производству специй и пряностей Андрей Подольский.
Белорусский паспорт в ближайшее время получит и Светлана Артемова, учитель математики Борисовской средней школы № 23. Сегодня в нашей стране Светлана чувствует себя максимально спокойно. С дрожью в голосе вспоминает, как с мужем и двумя детьми бежала от пуль из села Зелековка Луганской области. В свое время представительница братского народа получила в Беларуси и защиту, и господежку. Сейчас строят с семьей свой собственный дом, из окна которого будут видеть лишь чистое и светлое небо.
"Люди очень отзывчивые, они помогали. Все, кто знал о наших проблемах, отзывались. Гарантии давались для беженцев. Но дело в том, что у нас в Украине остались моя свекровь и мать, поэтому мы раз в год туда ездили. В принципе, легко можно было приехать, устроиться на работу, было бы желание", - рассказала учитель математики СШ № 23 г. Борисова Светлана Артемова.
С первого дня пребывания в Синеокой комфортно чувствует себя и Василий Краев. В прошлом моряк дальнего плавания, который видел десятки стран и континентов. Сейчас настоятель трех православных приходов в Несвижском районе. От родного города Луза в Кировской области сегодня отделяют почти 2 тыс. км. А задержала в Беларуси на долгих 35 лет любовь, которая нагрянула внезапно. Супруги не стало несколько лет назад, а свое тепло иерей Василий Краев дарит Богу, людям, двум дочерям и стране, которая в свое время так радушно его приняла.
"Живя в Республике Беларусь, я увидел, что оказывается даже без гражданства, имея на руках только лишь вид на жительство, можно спокойно жить и не испытывать никаких трудностей, пользоваться всеми правами. Бывает, что человек становится патриотом, потому что он видит, что страна, в которой он живет, дает ему больше, чем он от нее ожидает. И видит трудолюбивых людей, целеустремленных, заботящихся о своей родине, любящих свою родину. Он заражается этой любовью и хочет стать таким же, как они", - сказал настоятель православных приходов в Несвижском районе иерей Василий Краев.
Мы, белорусы, народ толерантный, не делим людей по цвету кожи, языку или религии. О том, что на просторах Синеокой найдет место каждый, кто приходит с миром и открытым сердцем, неоднократно говорил и наш Президент.
"Для меня неважно, где кто родился. Я ценю в людях прежде всего порядочность, доброту, трудолюбие. Да и белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают, что значит бороться за свою культуру и веру. В нашем обществе нет разговоров о титульной нации. Нам чужд опыт деления по национальному признаку на граждан и неграждан, как у некоторых наших соседей. Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений. А в дни лихолетья они объединялись с местным населением, давали отпор врагу, побеждали и сообща строили свое белорусское счастье. Таков ключ к пониманию шифра жизни на нашей земле - нашей с вами", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко (12.09.2024 г.)
Решением главы государства в этот раз белорусское гражданство получили 323 человека, среди них 21 несовершеннолетний. Их корни в Беларуси надежно пущены, здесь их сердце и душа.
Это люди, которые приехали к нам за спокойной и мирной жизнью из 17 государств. Они постоянно проживают в нашей стране более 5 лет, владеют государственным языком, соблюдают законы и трудятся в разных сферах. Едины в том, что, обретая официальный статус гражданина Беларуси, получают больше прав и полную уверенность в завтрашнем дне. Это новые белорусы, которые приехали сюда в поисках новой жизни и не ошиблись.