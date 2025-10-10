3.69 BYN
"Не решены экономические проблемы". Гендиректор "Минск-Новости" Кривошеев о недовольстве французов
Недовольства французов понятны: с одной стороны - милитаризация, с другой - сокращения социальных дотаций и выплат простым гражданам.
Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов:
"Не решены экономические проблемы, правительство либеральное вместе с Макроном, хотя Макрон пытается от этого отстраниться, откреститься. На самом деле и он стоит за этим, пытается с одной стороны провести резкую милитаризацию во Франции, с другой - снять социальные льготы, дотации и выплаты французским гражданам. Речь уже не идет о мигрантах, на которых можно сэкономить, нет. Т. е. фактически французскому гражданину говорят, что мы заберем у тебя твои доходы, твои соцгарантии, чтобы направить огромное количество денег на войну против РФ, на милитаризацию, на закупку танков, ракет, которые в нормальной ситуации Франции бы не понадобились".