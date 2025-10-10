"Не решены экономические проблемы". Гендиректор "Минск-Новости" Кривошеев о недовольстве французов

"Не решены экономические проблемы, правительство либеральное вместе с Макроном, хотя Макрон пытается от этого отстраниться, откреститься. На самом деле и он стоит за этим, пытается с одной стороны провести резкую милитаризацию во Франции, с другой - снять социальные льготы, дотации и выплаты французским гражданам. Речь уже не идет о мигрантах, на которых можно сэкономить, нет. Т. е. фактически французскому гражданину говорят, что мы заберем у тебя твои доходы, твои соцгарантии, чтобы направить огромное количество денег на войну против РФ, на милитаризацию, на закупку танков, ракет, которые в нормальной ситуации Франции бы не понадобились".