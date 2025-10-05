Нелегкая, но важная профессия: как учителя вдохновляют новое поколение

5 октября - особенный день для педагогов. Это почетное звание в Беларуси носят около 114 тыс. человек. В их адрес звучат слова благодарности и признательности.

В современном мире у преподавателей есть особая миссия - не просто провести подрастающее поколение в мир знаний, а стать медиаторами, которые помогают ориентироваться в инфошуме и развивать критическое мышление. Они превращают головоломку в простую задачу, а в сложной ситуации становятся опорой и другом.

Рубль 1898 года, факты из истории и биологии, законы жизни, а также депозиты, кредиты, инвестиции - и все это на уроках математики. Людмила Тамкович около 15 лет работала в IT, но последние три года решает задачи жизни вместе с детьми.

Людмила Тамкович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c256f32-9940-44db-a368-e43f1d1c53de/conversions/e80616b1-8a5e-4fbf-ac5d-79a36be0ebad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c256f32-9940-44db-a368-e43f1d1c53de/conversions/e80616b1-8a5e-4fbf-ac5d-79a36be0ebad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c256f32-9940-44db-a368-e43f1d1c53de/conversions/e80616b1-8a5e-4fbf-ac5d-79a36be0ebad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c256f32-9940-44db-a368-e43f1d1c53de/conversions/e80616b1-8a5e-4fbf-ac5d-79a36be0ebad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Людмила Тамкович, учитель математики СШ № 3 г. Борисова:

"Я всегда говорю детям на уроках: вам не придется каждый день считать интегралы или брать дифференциалы. Я учу вас математике для того, чтобы она помогала в реальной жизни. Вы приходите в магазин - вас не должны обсчитать, приходите к нотариусу - должны говорить с ним на одном языке, обращаетесь к врачу за рецептом - должны понимать, по какой формуле он его выписывает. У нас проходят олимпиады по финансовой грамотности. Мы очень тесно сотрудничаем с банком - можно сказать, это наши партнеры: они приходят к нам на уроки".

В мировой практике часто педагоги готовы на что угодно, чтобы заинтересовать детей и сделать процесс обучения увлекательным. Например, они одеваются в исторические костюмы, добираются на работу на четырех колесах, могут опротестовать раннее начало занятий в пижаме, а также пишут произведения искусства мелом на доске или помогают выучить таблицу Менделеева с помощью песен Леди Гаги.

В Беларуси средний возраст педагога составляет около 40 лет. Каждый пятый имеет стаж до 10 лет, а портрет учителя сегодня молодеет.

Когда знания находятся в открытом доступе, роль учителя смещается от транслятора информации к медиатору, который помогает ориентироваться в инфошуме и развивать критическое мышление. Павел Дмитриевич Паршин пишет стихи, ведет исторический Telegram-канал, расширяет кругозор с помощью документальных фильмов - так ему удается быть на одной волне с учениками.

Павел Паршин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/931e4637-b7a3-4549-8bab-a62736d48f85/conversions/8f4e2de2-158c-4e83-92b9-158188e9ea97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/931e4637-b7a3-4549-8bab-a62736d48f85/conversions/8f4e2de2-158c-4e83-92b9-158188e9ea97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/931e4637-b7a3-4549-8bab-a62736d48f85/conversions/8f4e2de2-158c-4e83-92b9-158188e9ea97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/931e4637-b7a3-4549-8bab-a62736d48f85/conversions/8f4e2de2-158c-4e83-92b9-158188e9ea97-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Паршин, учитель истории гимназии № 1 г. Дзержинска:

"Современные дети хотят практики. Им важно что-то увидеть, потрогать, покрутить. Поэтому мы стараемся приобщать их через такие формы. Например, когда мы собирали диаграмму по Первой мировой войне, ребята рассматривали маленьких, всего 2,5 см, солдатиков, изучали их военную форму. Мы не идем сухо по учебникам, не ограничиваемся только датами, событиями, личностями, а стараемся расширять рамки, уловить взаимосвязи. Без саморазвития и самообразования передать эти связи детям невозможно".

Александр Фельдман родился в День влюбленных и по-настоящему увлечен математикой. Он является заслуженным учителем Беларуси. Ему 88 лет и уже более полувека работает в школе № 19.

Александр Фельдман news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bf19afa-d86e-4984-a050-a368e10a15aa/conversions/c45ea149-45f9-4edc-bc55-b19119ebea51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bf19afa-d86e-4984-a050-a368e10a15aa/conversions/c45ea149-45f9-4edc-bc55-b19119ebea51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bf19afa-d86e-4984-a050-a368e10a15aa/conversions/c45ea149-45f9-4edc-bc55-b19119ebea51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bf19afa-d86e-4984-a050-a368e10a15aa/conversions/c45ea149-45f9-4edc-bc55-b19119ebea51-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мой день начинается в 4:44. За полчаса до начала урока я провожу консультацию. Понимаю, что ученик, выполняя домашнее задание, мог встретить затруднения и я готов ему помочь. Для меня всегда важным было успехи учеников", - рассказал Александр Фельдман.