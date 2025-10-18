"Ни шагу назад" - в Беларуси определили сильнейших спецназовцев на соревнованиях

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dd8515-2546-4a43-95f2-b3d23240f2b7/conversions/7df3db62-9011-4b49-b25d-25979d60ebea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dd8515-2546-4a43-95f2-b3d23240f2b7/conversions/7df3db62-9011-4b49-b25d-25979d60ebea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dd8515-2546-4a43-95f2-b3d23240f2b7/conversions/7df3db62-9011-4b49-b25d-25979d60ebea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dd8515-2546-4a43-95f2-b3d23240f2b7/conversions/7df3db62-9011-4b49-b25d-25979d60ebea-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Штурм высотки, освобождение заложников, преодоление полосы препятствий, стрельба из разных видов оружия, в том числе по движущимся мишеням - это лишь небольшой перечень преград на пути к вершине спецназовского Олимпа. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Задачи на турнире "Ни шагу назад" лишь условно-боевые. Каждый из 11 этапов смоделирован с учетом реальной обстановки. И, кстати, все 11 этапов сжаты в срок чуть менее одной недели. Такая высокая плотность - это тоже испытание на выносливость и физические кондиции. Времени на отдых и восстановление практически нет.

И здесь стоит отметить, что любой промах или осечка могут решающим образом сказаться на результате. А итоговый показатель - это не просто спортивный интерес, а показатель боевой слаженности и подготовленности.

Турнир проходит на трех площадках. Это база Минского ОМОНа, учебно-тактический полигон отряда в Горанях и на территории одной из столичных войсковых частей внутренних войск МВД. Количество упражнений по сравнению с прошлым годом увеличилось. Условия выполнения тоже усложнили. Об организации спецназовской олимпиады рассказал командир столичного ОМОНа. Именно на плечи бойцов этого отряда легли задачи по организации первенства.

"Упражнения выполняются только в составе боевой группы из семи человек - 6 участников и командир. Дается тактическое задание, командир определяет, каким образом будет выполняться это упражнение. В этом заключается особенность. Это не только спортивное соревнование, но и работа в составе боевой группы", - рассказал командир ОМОН ГУВД Минска Николай Максимович.

Требования судейского корпуса жесткие неспроста. Первая задача бойцов, собравшихся здесь, - защищать общество, а значит, отвечать за жизнь человека. Получается, это не спортивное соревнование, а практическая подготовка и серьезный экзамен в условиях, максимально приближенных к боевым. Организаторы не скрывают, в программу соревнований вошел опыт современных конфликтов.

Сразу после торжественного открытия участники турнира отправляются, что называется, на старт. Команда состоит из семи человек. Проявлять свои навыки приходится любому участнику, в зависимости от условий задания.

"Одно из заданий - штурм опорного пункта. Группе оперативного боевого назначения поставлена задача, используя мототехнику, квадроцикл и багги, сблизиться с опорным пунктом, расположенным под контрольной территорией противника и выходит на огневые рубежи. В этом упражнении очень важно понимать, что необходимо группам организовать взаимодействие, радиосвязь, потому как группы действуют в отрыве друг от друга. Особенностью данного упражнения является то, что оператор БПЛА должен обнаружить должностное лицо противника, которое определено соответствующей мишенью. Эта мишень очевидна для оператора БПЛА, но не очевидна для бойцов штурмовой группы. Поэтому придется постараться организовать взаимодействие", - объяснил сотрудник отдела спецподготовки ОМОН ГУВД Минска.

На состязаниях оттачиваются умения владения различными видами вооружения и техники, в том числе и беспилотниками, которые работают как глаза и уши подразделения. Насколько сейчас активно и широко применяют БПЛА на поле боя, никому объяснять не надо.

Подготовка к турниру начинается задолго до самих соревнований, организаторы прорабатывают все до мелочей. Оборудованные локации спецназовского состязания позволяют погрузить участников в самую различную обстановку.

Физическая нагрузка плюс психологическая. Этапы построены таким образом, что команде приходится продемонстрировать весь комплекс навыков и умений - и снайпинг, и высотную подготовку, и физическое развитие.

Участники прошли серьезный предварительный отбор, что подчеркивает высокий уровень подготовленности.

"Данный турнир набирает обороты. Все больше приезжает стран и все больше участвует команд - 10 из Республики Беларусь и 11 команд из стран СНГ и других стран. К нам присоединились наши коллеги из Вьетнама. Подразделения, которые прибыли сюда, - это лучшие из лучших спецподразделений, которое постоянно выполняют боевые задачи во всех странах. Турнир - это ещё один шаг к укреплению безопасности не только в нашей стране, но и в целом в странах СНГ, во всех странах, которые к нам сегодня прибыли. Пока есть такие ребята, которые готовы собой прикрыть грудью других граждан. Нас победить невозможно. И безопасность в наших странах будет обеспечена", - заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

На этот раз равных не было сотрудникам Службы безопасности Президента, они взяли вершину спецназовского Олимпа. Среди гостей первое место у команды СОБР "Омега" управления Росгвардии по Самарской области. Награждал победителей лично министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. Глава милицейского ведомства вручил им сертификат на мотоцикл.

Турнир проходит уже в пятый раз и с каждым годом становится все популярнее, о чем говорит количество участников. Первенство собрало лучших бойцов спецподразделений из Беларуси, России, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Вьетнама. В год 80-летия Великой Победы для гостей была запланирована не только соревновательная программа. Участники турнира посетили значимые для каждого белоруса места.