Подарки к 7 Ноября начинают получать жители столицы. Новая детская поликлиника открылась в микрорайоне Лошица на пересечении улиц Лучины и Турова.

Новое семиэтажное здание детской поликлиники рассчитано на 480 посещений в смену. Эта разноцветная новостройка будет не просто радовать глаз жителей микрорайона Лошица, но и разгрузит часть Ленинского района.

На первом этаже посетителей ждет бассейн, попасть в который можно будет как изнутри, так и при необходимости через дополнительный вход. Есть кабинеты для физиопроцедур и клинико-диагностическая лаборатория.

Денис Лопатин, главврач детской поликлиники № 18 Минска: "На данный момент у нас существует два педиатрических отделения. Третье педиатрическое отделение оказывает помощь детям в садах и школах. На базе нашего учреждения открывается хирургическое отделение, где будет оказываться хирургическая и травматологическая помощь детскому населению. Также у нас есть стоматологическое отделение, где в плановом порядке будет оказываться вся лечебная и профилактическая работа, отделение медицинской реабилитации. Все необходимое оборудование новое, качественное. Мы очень рады, что нам так повезло".

Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома: "Это, скорее, объект, который увеличивает доступность педиатрической помощи для маленьких жителей города. Совершенно не зря находится в одном из самых быстро растущих районов города, потому что здесь достаточно много жилья строится, в том числе для многодетных семей. Это достаточно серьезный объект здравоохранения, который позволит обеспечить качественную и доступную помощь".