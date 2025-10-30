Новейшие технологии: в Минске открыли китайско-белорусскую практическую лабораторию по стоматологии

Беларусь продолжает наращивать сотрудничество с Китаем. Накануне в Минске открыли ведущую китайско-белорусскую практическую лабораторию по стоматологии. Проект объединит новейшие технологии и научный потенциал двух стран.

На базе Республиканского клинического стоматологического центра состоялось торжественное открытие совместной ведущей китайско-белорусской лаборатории. Проект - результат сотрудничества между Белорусским государственным медицинским университетом и Нанкинским медицинским университетом.

Лаборатория открывает новые перспективы для белорусско-китайского взаимодействия в области стоматологии. В фокусе внимания совместные исследования, новые методы диагностики и профилактики стоматологических заболеваний, а также обмен студентами и молодыми учеными.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета: "Наши научные разработки будут направлены на использование цифровых технологий в стоматологическую практику, использование искусственного интеллекта, будут внедряться регенеративные технологии в медицину, в стоматологию, а также будут разрабатываться современные методы профилактики, диагностики и лечения наших основных стоматологических заболеваний".

Лайкуи Лю, директор научно-исследовательского отдела Школы стоматологии Нанкинского медицинского университета (Китай)

Лайкуи Лю, директор научно-исследовательского отдела Школы стоматологии Нанкинского медицинского университета (Китай): "Четыре года назад мы начали сотрудничать с Белорусским медуниверситетом. Мы участвовали в белорусских конференциях по теме стоматологии. Белорусская делегация участвовала в наших конференциях, а также посещала университет в рамках юбилея нашего вуза. Я очень рад участвовать в открытии совместной лаборатории. Этот проект укрепит стратегическое партнерство между Беларусью и Китаем в медицинской и научной сферах и станет важным шагом в развитии высокотехнологичной стоматологической помощи".