3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Новый парк появится на территории Кургана Славы
Автор:Редакция news.by
400 деревьев и кустов дополнят территорию мемориального комплекса "Курган Славы". Во время субботника 25 октября около памятника заложат экофундамент нового парка. По форме он будет напоминать крылья аиста.
В районах также особое внимание местам памяти. 140 мемориалов станут точками общей работы по благоустройству. В Смолевичах республиканский субботник совместили с районным.
В Минской области на субботнике планируют собрать свыше 2 млн рублей. Средства направят на строительство Национального исторического музея, консервацию брамы на городище "Вал" в Заславле и закупку медоборудования для хирургического корпуса областной больницы.