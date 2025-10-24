Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новый парк появится на территории Кургана Славы

400 деревьев и кустов дополнят территорию мемориального комплекса "Курган Славы". Во время субботника 25 октября около памятника заложат экофундамент нового парка. По форме он будет напоминать крылья аиста.

В районах также особое внимание местам памяти. 140 мемориалов станут точками общей работы по благоустройству. В Смолевичах республиканский субботник совместили с районным.

В Минской области на субботнике планируют собрать свыше 2 млн рублей. Средства направят на строительство Национального исторического музея, консервацию брамы на городище "Вал" в Заславле и закупку медоборудования для хирургического корпуса областной больницы.

ОбществоЭкология

Курган Славыреспубликанский субботникпаркиблагоустройство