Новости с границы: люди в ожидании поднятия железного занавеса, Литва продолжает создавать очереди

Вместо европейского гостеприимства шестой день на белорусско-польской границе колючки и металлический забор. Люди, бизнес - в ожидании поднятия железного занавеса.

Если закрытие транспортного коридора все же затянется, то часть компаний может перенаправить грузопотоки на альтернативные направления - литовскую и латвийскую границу. А это дополнительные затраты, более длительное время транспортировки и срывы поставок. Страдают в первую очередь польские перевозчики.