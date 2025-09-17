3.64 BYN
Новости с границы: люди в ожидании поднятия железного занавеса, Литва продолжает создавать очереди
Автор:Редакция news.by
Вместо европейского гостеприимства шестой день на белорусско-польской границе колючки и металлический забор. Люди, бизнес - в ожидании поднятия железного занавеса.
Если закрытие транспортного коридора все же затянется, то часть компаний может перенаправить грузопотоки на альтернативные направления - литовскую и латвийскую границу. А это дополнительные затраты, более длительное время транспортировки и срывы поставок. Страдают в первую очередь польские перевозчики.
Наши пограничники и таможенники готовы к наплыву: смены усилены, есть необходимая инфраструктура. И напомним, для удобства Государственный таможенный комитет прорабатывает возможность удаленной регистрации авто в электронной очереди без заезда в зону ожидания.