Новшества в государственном соцстраховании. Что изменится для самозанятых и работодателей
Автор:Редакция news.by
18 августа в Беларуси вступают в силу новшества в государственном социальном страховании. Плательщики налога на профессиональный доход получат возможность доплачивать взносы и формировать свой страховой стаж. Это позволит им в будущем претендовать на получение трудовой пенсии.
Для индивидуальных предпринимателей размер взносов в ФСЗН будет зависеть от фактически полученных доходов. Особое внимание уделяется борьбе с зарплатами в конвертах.
Определен порядок начисления взносов в ФСЗН в случаях выявления фактов выплаты заработной платы по серым схемам.