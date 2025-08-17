Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новшества в государственном соцстраховании. Что изменится для самозанятых и работодателей

18 августа в Беларуси вступают в силу новшества в государственном социальном страховании. Плательщики налога на профессиональный доход получат возможность доплачивать взносы и формировать свой страховой стаж. Это позволит им в будущем претендовать на получение трудовой пенсии.

Для индивидуальных предпринимателей размер взносов в ФСЗН будет зависеть от фактически полученных доходов. Особое внимание уделяется борьбе с зарплатами в конвертах.

Определен порядок начисления взносов в ФСЗН в случаях выявления фактов выплаты заработной платы по серым схемам.

страхованиепредприниматели