О бесконечных возможностях для Беларуси в сотрудничестве с арабскими странами - в проекте "Докрутим"

Важной составляющей наполнения бюджета является наш экспорт. А его потенциал сейчас можно оценивать, например, отдельно по торговле в Персидском заливе. Оман, Арабские Эмираты - уже в списке наших партнеров, которые дают выход к совершенно иным логистическим путям. "Докрутим тему". Прямо сейчас.

Посольство Беларуси в Маскате, соответственно, Омана - в Минске. Это ситуация, когда дипломатические отношения, хоть и были установлены давно, ускорились экономическими уже после запуска конкретных проектов.

Минск и Маскат, Минск и Абу-Даби, Минск и Каир - конечно, на этом арабский мир не заканчивается. Но если взять хотя бы Оман, Эмираты и Египет - это уже рынок примерно на 120 миллионов человек. Куда, конечно, могут идти и техника, и продукты, и микроэлектроника из Беларуси. Плюс с этими партнерами всегда есть очень мощный потенциал в развитии туризма.

В Оман белорусы массово не летали до прошлого года (в феврале туда полетели первые чартеры). Сейчас спрос на турына рынке уже показывает рост. И, конечно, этот рост увеличится с отменой виз, соглашение об этом было подписано на этой неделе

Как работает арабский мир? Во многом на репутации и опыте соседей. Это связано и с культурой - восток трудно впечатлить быстрыми решениями и большими деньгами. Они "не делают бизнес по e-mailу", там не бывает решений с первой встречи, нужно постоянно ездить и общаться. Что умело делает белорусское руководство. Любые рабочие визиты всегда сопровождаются неформальным общением, что само по себе говорит о самом главном на Востоке - доверии к белорусам в лице нашего Президента.

Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук (Россия):

"Финансовые потоки, инвестиции - это главная интересная часть. Наиболее интересная часть сотрудничества с прицелом на проекты, интересные странам всего глобального юга. Чем шире экономические связи Беларуси, тем, безусловно, лучше для страны, тем выше будут темпы роста экономического развития".

Если смотреть по договоренностям, закрепленным на бумаге, то Беларусь уже единственная страна из государств ЕАЭС (а это Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия), у которой подписано соглашение по услугам и инвестициям.

По правилам этих же соглашений Эмираты много и успешно строят в Минске - сейчас они занимают в целом третье место по объемам инвестиций в нашу экономику - в абсолютной цифре это больше 4 млрд долларов.

С Оманом белорусам сразу предлагают работать в фризонах - это альтернатива нашим "свободным экономическим", с возможностью упрощенной торговли со Штатами и Сингапуром.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Это стабильное государство, государство, которое за свои слова отвечает. Если подписывается под какими-то гарантиями, то будет их соблюдать безукоризненно, при этом отстаивает свои национальные интересы, являясь абсолютно суверенным государством. Естественно, иметь с Беларусью отношения - это приятное дело. Поэтому ОМАН демонстрирует повышенный интерес к Беларуси. Это залог того внешнеполитического успеха, который демонстрирует Александр Лукашенко на протяжении последних десятилетий".

Что касается инвестиций в белорусскую экономику, уже подписано соглашение о строительстве целлюлозно-картонного комбината. Это сразу инвестиции на 1,4 млрд.

Египет, несмотря на то, что сам является крупнейшим в мире поставщиком продовольствия, сейчас договаривается с белорусской стороной о признании сертификатов "халяль". Это даст возможность продавать больше мяса в этот регион, наравне с молочной продукцией и детским питанием. Напоминаем, рынок на 100 млн человек - это много.