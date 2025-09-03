О роли советских войск в завершении Второй мировой, которую замалчивают на Западе, - в "Диспозиции"

Как же важно знать и помнить уроки истории. Парад победы в Китае в том числе напомнил, много ли мы знали про действия карателей в Поднебесной, которые уничтожили, убили, вырезали 35 млн китайцев.

Окончание Второй мировой войны ознаменовала именно капитуляция Японии. И здесь огромная заслуга в победе советских солдат. Красная армия разгромила японские войска на суше, проведя одну из самых блестящих операций в мировой военной истории.

Решающая роль советских войск в завершении Второй мировой

80-летие окончания Второй мировой войны, можно сказать, сформировало фокус внимания всей планеты. Как и положено в эпоху информационных противостояний, массмедиа принялись дружно натягивать на свои страны одеяло победы над Токио в 1945-м.

США так вообще, по словам Трампа, и фашизм разгромили, и не допустили, чтобы мир по-японски разговаривал. Но Штаты хоть воевали.

Роль СССР большинством стран Запада, особенно Западной Европы, вообще выносится за скобки. Причем если вклад красноармейцев в противостоянии с Гитлером хоть как-то вскользь или пунктиром упоминается (все-таки Берлин взяли), то про бои советских войск в Тихоокеанском регионе просто тишина.

Кстати, у нас тоже не все знают, какими силами сражался Союз и чего добился на Дальнем Востоке. Спроси, где Манчжурия, не каждый скажет.

Между тем это очень жертвенный для нас регион, где дрались на сопках в 1945-м и десятки тысяч белорусов. Кстати, начальником Генштаба Красной армии в то время был наш земляк, уроженец Гродно Алексей Антонов.

С подачи Запада в мире принято считать, что ключ к победе лежал на дне морском. Это потому что в океане преимущественно американцы и сражались. В наши дни в США даже не вспоминают, что говорили в 40-х их собственные военачальники (сегодня эти слова не вписываются в тренды). А говорили тогда американцы о необходимости победы на земле и отсутствии потенциала для этого.

"Победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы. США и наши западные союзники не располагают возможностями для этого. Я требую приложить все усилия к тому, чтобы добиться вступления в войну Советского Союза", - говорил Дуглас Макартур, главнокомандующий вооруженными силами США в бассейне Тихого океана".

На Западе сегодня не принято также вспоминать, что против англо-американских войск Токио выставил 21 дивизию. А вот в Манчжурии и Корее император сосредоточил около 60 лучших соединений, 2/3 танков и половину всей артиллерии. Квантунская армия насчитывала около миллиона бойцов. На них и надеялось руководство страны Восходящего солнца, когда отказалось от капитуляции после ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Однако Красная армия быстро расстроила все планы Токио. Удар нанесли с трех направлений. Закаленные в боях с немцами части взломали оборону японцев так, как этого не смогли нигде в регионе сделать на островах американцы. Буквально за 12 дней противник был повержен. Как и в ходе операции "Багратион" советские дивизии наступали зачастую там, где их не ждали.

Диспозиция news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/511ef559-f792-4d52-8e6f-2c5dcd582ee5/conversions/9d4e2a5a-37ef-4690-bc91-0494fb27ec81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/511ef559-f792-4d52-8e6f-2c5dcd582ee5/conversions/9d4e2a5a-37ef-4690-bc91-0494fb27ec81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/511ef559-f792-4d52-8e6f-2c5dcd582ee5/conversions/9d4e2a5a-37ef-4690-bc91-0494fb27ec81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/511ef559-f792-4d52-8e6f-2c5dcd582ee5/conversions/9d4e2a5a-37ef-4690-bc91-0494fb27ec81-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы ждали удара у Хабаровска и Владивостока, а японское командование было уверено, что здесь, на границе с Монголией, могут действовать только немногочисленные и легкие части. При отсутствии развитой сети дорог немыслимо сосредоточить на границе между Монголией и Маньчжоу-Го крупные силы и начать наступление. Подобный вариант мы совершенно исключали", - говорил Гау Лин, командующий 10-м военным округом японской армии.

Быть может, ошеломительный темп наступления войск СССР впоследствии стал в том числе причиной для утверждений, что советские воины сражались со слабо мотивированным и подготовленным врагом. Подготовлен противник действительно был слабовато, но это только по сравнению с частями Красной армии, разбившей накануне куда более сильного оппонента. Что касается стойкости японцев, тут картина иная. Они как раз проявляли зачастую чудеса.

"Однако неправильно было бы думать, что японцы заботились только об отходе и не оказывали серьезного сопротивления. Напротив, я ежедневно получал доклады о том, что они яростно сражались и не сдавали без боя ни одного укрепленного пункта, ни одной высоты. Были, например, такие случаи. В Дуннинском укрепленном районе, где наступала 25-я армия, японские офицеры, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, приказали своим солдатам сдаваться. Однако последние не выполнили этих приказаний и расстреляли офицеров", - сообщал Кирилл Мерецков, с 5 августа 1945-го - командующий 1-м Дальневосточным фронтом.