Война стремительно меняет формы боевых действий, трансформируется также оружие.

Комплекс защиты страны реагирует на изменения всех направлений. В первую очередь это касается таких инструментов борьбы, как беспилотники и средства РЭБ.

Эволюция этой техники лишь ускорится, потому важно быть на шаг впереди. О точках роста оборонного потенциала в прошлом, настоящем и будущем - в проекте "Диспозиция".

Тема беспилотников была в центре внимания Президента Беларуси на неделе. Примерно так начинались многие итоговые выпуски, статьи и обзоры касательно событий в Беларуси. И здесь есть маленькая неточность. Развитие БПЛА - под контролем Главнокомандующего с момента появления беспилотной авиации в стране, а не только на этой неделе.

Слетаем в прошлое. 2011 год. Учения с силами территориальной обороны на Гожском полигоне. За розыгрышем наблюдает глава государства. Для выдачи целеуказаний артиллерии в небо поднимается беспилотный образец. Это первая серьезная задача только что созданного подразделения белорусской армии - Центра подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов. Он сформирован в армии в 2010-м, став благодаря Лукашенко первым подобным на просторах СНГ. Да и в мире таких было мало. Старт оказался внушительным. Уже в 2012 году на международных учениях в Катаре отечественные специалисты провели беспилотниками разведку пустынной местности и получили высокую оценку, в том числе, представителей НАТО. Это факт.

В годы становления системы применения БПЛА решать пришлось сразу несколько задач - создать оси военных координат для воздушных роботов, интегрировать их в армейские звенья и боевую подготовку. Минобороны работало в тесном контакте с ГВПК, тщательно изучался опыт россиян. Специалисты помнят длинную линейку используемых и исследуемых БПЛА; среди тех, что были на слуху - "Москит", "Бусел", "Гриф". Одно время, правда, сложилось впечатление, что не хватает ударных комплексов. Ситуацию несколько изменили изделия "Чекан" и "Ловчий". Глубокий контрольный срез отрасли Президент сделал осенью 2022-го, и тоже на Обуз-Лесновском полигоне.

Казалось бы, с момента последней серьезной ревизии прошло всего два года. Однако именно этот период ознаменовал настоящую революцию дронов. Даже триумф "Байрактаров" в Нагорном Карабахе прозвучал не столь громко, как БПЛА в ходе специальной военной операции. Здесь дошло до того, что дроны влетают в блиндажи, конвоируют пленных, щелкают тяжелую бронетехнику. Беспилотники меняют саму ткань боевой реальности. Танки теперь предпочитают у линии боевого соприкосновения не появляться, арсеналы с боеприпасами размещают вообще за сотни километров, уже и на вертолеты наводят БПЛА, и даже прорывы обороны нивелируют операторы ФПВ-дронов. О том, что с помощью беспилотников ведется разведка, наводятся ракетные войска и артиллерия, уже и не говорят - это прошлое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (24.09.2024г.):

"Cегодня война - это война беспилотников. Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом. Уже посчитали: солдат в пять раз дороже, чем беспилотник. Подготовить солдата, экипировать - в пять раз дороже. Поэтому без беспилотников ни о какой победе, ни о какой войне разговора сегодня нет".

Александр Лукашенко внимательно осмотрел представленные образцы, выслушал доклады представителей ГВПК и Вооруженных Сил. Много было сказано о качественных характеристиках, однако качество в сфере дронов сегодня - это еще и количество. Такова новая диалектика. Здесь порой важнее сделать в полевых условиях сотню простеньких образцов, чем дождаться многофункционального заводского. Но иногда - наоборот.

Важная особенность белорусского стиля по БПЛА - работать, будто у нас уже военное положение. Обязательное условие для разработок - задел для модернизации. Все образцы проходят жесткое тестирование в армии.

Владимир Чудаков, главный конструктор КБ "Беспилотные вертолеты":

"Комплекс "Миротворец" проходит испытания в Министерстве обороны. Хорошие отзывы, надеюсь, что в этом году будет принят на вооружение. Это самолет-камикадзе со скоростью до 500 км\ч, дальность применения 180 км. Возможное отклонение не более 10 метров, боевая часть 12 кг. Также в комплекс входит пусковая пневматическая установка, транспортная машина".

Отдельной темой в ходе посещения Президентом полигона стал и вопрос противодействия дронам. Отечественные разработчики серьезно продвинулись в этом направлении, однако уже завтра кто-нибудь изобретет приемы нивелирования средств РЭБ, и надо быть готовым к новому витку развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (24.09.2024г.):

"Это наша белорусская тема. И в Советском Союзе мы были на передовых. Вот сейчас очень пригодилась. Поэтому мы должны и можем создавать самые современные комплексы подавления беспилотных летательных аппаратов, и не только их. Немало сделано, но еще больше предстоит сделать".

Александр Ноговицын, начальник Управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

"По оперативным РЭБ мы практически вышли на ту планку, которой хотели достичь, а по окопному РЭБ основные усилия будем дальше развивать, он больше всего претерпевает изменения как по диапазонам частот, так и по спектру решаемых задач".

Беспилотники, РЭБ - это новые вызовы, как и ответы на них. Они оказывают огромное влияние на поле боя, но только если в достаточном количестве и только если в тонусе остальные компоненты защиты. И здесь тоже важны количественные параметры, точнее, массовость. В первую очередь речь о механизмах и институтах, обеспечивающих всенародность обороны. Это территориальные войска, народное ополчение. С их помощью численность защитников Родины многократно увеличится. Об этом тоже говорилось на Обуз-Лесновском полигоне.