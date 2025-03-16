О том, как сейчас живут те самые беглые с 2020 года, смотрите в фильме "Чужое небо"

Есть у США еще одно мощное оружие - "мягкая сила". С помощью пропаганды на экспорт десятилетиями свергались неугодные Вашингтону правительства по всему миру.

Один из таких рычагов - экстремистское "Радио Свобода" - ночью 16 марта канул в Лету. Администрация Трампа прекращает его финансирование с формулировкой "за предвзятость и нарушение журналистских стандартов".

Данный ресурс очень активно работал в Беларуси в 2020 году, промывая мозги обществу под видом якобы независимой журналистики. Во многом "благодаря" и его деятельности среди наших соотечественников сформировался такой класс, как "беглые". Как им на самом деле живется за границей? Ответ на этот вопрос узнаем во вторник, 18 марта, после "Панорамы". Это будет премьера фильма Белтелерадиокомпании под названием "Чужое небо".

Все основано на реальных событиях. Это истории белорусов, которые по разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года. С чем им пришлось столкнуться в эмиграции? Быт, работа, семейная жизнь, медицинское обслуживание, банально еда.

Это то, чего не увидишь в социальных сетях, тех, кто сегодня живет в Литве и Польше. Такую сторону жизни, а точнее, выживания, не принято выставлять напоказ. Но она есть. Открыто и честно говорить о ней отважится не каждый. В этом и заключается ценность собранного материала.

Важная особенность: весь фильм - это только высказывания самих героев. Они говорят голую правду о себе, рассуждают о самом личном и интимном. Многие из них до сих пор находятся за рубежом, но мы все покажем.