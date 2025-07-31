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Лукашенко: Беларусь смогла сохранить главное - мирное небо над головой

Лукашенко: Беларусь смогла сохранить главное - мирное небо над головой

Беларусь, находясь на разломе глобального противостояния, смогла сохранить главное - мирное небо над головой. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь смогла сохранить главное - мирное небо над головой. Несмотря на жесточайшее экономическое давление, удалось обеспечить людей работой, дать рост доходов и надежду на завтрашний день", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси