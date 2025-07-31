3.67 BYN
3.02 BYN
3.49 BYN
Британский закон Online Safety Act лишил граждан страны онлайн-свободы
Британский закон Online safety act взорвал интернет-пространство. Причина в том, что он его же и ограничил. Теперь каждый день в социальных сетях публикуются тысячи комментариев негодующих пользователей. Они обвиняют Лондон в небывалом нарушении прав.
Нарушения небывалые. Как и сам Online safety act. Подобных жестких мер в Европе никто не вводил. Впрочем, как и во всем мире.
Тотальная цензура, доступ к личным данным и отмена тайны переписки. С такими нововведениями и без того низкий уровень доверия британцев к властям побьет новый рекорд.
Британцы не доверяют своим властям, а власти - британцам
Ангсоц прямиком из книги Оруэлла очутился в британской каждодневности. Новый закон Online Safety Act в силе почти неделю. Пожалуй, он не оставил после себя равнодушных наблюдателей. Они расселись в противоположных сторонах и обвиняют друг друга в пособничестве преступлениям или тотальной незаконной слежке. Так или иначе, но свобода в интернете, защищенность личных данных и тайна переписки для британцев канули в Темзу.
Теперь интернет-компании обязаны регулярно сдавать отчеты по сотням параметров, определяющих статус вредоносности материалов для несовершеннолетних. За несоблюдение - многомиллионные штрафы и блокировка. Социальные сети, мессенджеры и платформы обязаны определять возраст пользователей и, по сути, на постоянной основе сканировать не только открытые ленты и публикации, но и личные сообщения и переписку на предмет "незаконного" контента - все для защиты подрастающего поколения.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
"Как водится в англосаксонском мире, за красивой оберткой и высокопарными словами о необходимости "защитить подданных" скрывается грязная, чудовищная страшная реальность: британские власти получают инструмент тотального контроля над любой онлайн-деятельностью жителей Туманного Альбиона. Альбион становится еще более туманным".
Критерии, выставленные перед "опасными материалами", самые размытые. В эту категорию может попасть все, что угодно. Пользователи уже отметили информацию, которая первая попала под ограничения: публикации о протестах, войне в Газе, поставках оружия Киеву, критика властей и международных институтов, некоторые статьи в Wikipedia и видео на YouTube. Интернет-ресурсы ограничивают доступ к материалам для пользователей, не прошедших верификацию.
То есть необходимо подтвердить возраст, сфотографировав себя и паспорт, водительское удостоверение или банковскую карту. В общем, предоставить сторонним ресурсам личную информацию. В связи с чем число скачиваний VPN за последние дни возросло до 1800 %. При этом виртуальную частную сеть в целях просмотра контента без верификации использовать запрещено. Одно "но" - таких людей трудно вычислить, поэтому борьбу с ними начали с просьб.
Питер Кайл, министр по делам технологий Великобритании:
"Тем, кто хочет использовать VPN для обхода закона, я хочу сказать прямо: подтверждение возраста - это то, что защищает детей, защищает детей в нашей стране. Давайте не будем пытаться обойти систему. Подтвердите свой возраст, давайте сделаем интернет лучше для детей и всех нас. Разве не к этому мы должны стремиться в нашей стране?"
Ход мысли интересен. Закон-то требует подтверждения возраста любыми пользователями, которые пытаются просмотреть якобы опасный контент. И в этом заявленная суть. Несовершеннолетний не сможет пройти проверку, а взрослому она зачем?
Министр обращается не к несовершеннолетним, а взрослым, просит их не увиливать от закона и все-таки предоставить личные данные. Абсурдность ситуации породила шутку, свойственную английскому юмору. Голосовать в Британии можно с 16 лет, а вот смотреть ролики взрослого характера - с 18 лет.
Простите, но британские политические страсти в сюжете порой ничем не уступают. Новый закон Online Safety Act с его неудачным прикрытием благими намерениями оказывает большое влияние на интернет-пространство. При этом опытно неизвестно, только подданных касаются нововведения или всего света.
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"Безусловно, тут еще с точки зрения информационных технологий есть один такой нюанс. То есть они собираются контролировать американские сервисы, но в отношении британских граждан, а что будет, если (и как это вот у них с точки зрения нормативки) будет осуществлен контроль за диалогом, к примеру, британца с американцем, с немцем, с французом? То есть, если там они пересылают друг другу какую-то информацию, не будет ли это со стороны гражданина другого государства нарушением его законных прав на тайну переписки?"
В довершение еще острота. Венгерский социолог Карл Манхейм определял молодежь как потенцию, готовую к любому начинанию. Боюсь, в британском информпространстве такое определение теперь поймут превратно. А ведь ученный более 10 лет жил и творил в Великобритании. Но то было до оруэлловских времен.