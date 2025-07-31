Лукашенко призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных СМИ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9417a0-efba-4248-8e29-5c0c7173439e/conversions/faa0aea1-21f9-4f5c-aad2-2ae8402a8ea0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9417a0-efba-4248-8e29-5c0c7173439e/conversions/faa0aea1-21f9-4f5c-aad2-2ae8402a8ea0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9417a0-efba-4248-8e29-5c0c7173439e/conversions/faa0aea1-21f9-4f5c-aad2-2ae8402a8ea0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9417a0-efba-4248-8e29-5c0c7173439e/conversions/faa0aea1-21f9-4f5c-aad2-2ae8402a8ea0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Важно, чтобы раскол европейского "единства" перекинулся и на антибелорусскую политику Евросоюза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.

"Нам важно, чтобы этот пресловутый раскол внутри Евросоюза перекинулся и на нашу тему - на антибелорусскую политику ЕС, - сказал глава государства. - С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться".

"Будет в ЕС правый или левый поворот - нам не важно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь. Беларусь настоящую", - подчеркнул глава государства.