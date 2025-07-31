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Лукашенко призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных СМИ
Важно, чтобы раскол европейского "единства" перекинулся и на антибелорусскую политику Евросоюза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.
"Нам важно, чтобы этот пресловутый раскол внутри Евросоюза перекинулся и на нашу тему - на антибелорусскую политику ЕС, - сказал глава государства. - С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться".
"Будет в ЕС правый или левый поворот - нам не важно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь. Беларусь настоящую", - подчеркнул глава государства.
Президент призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации. "Стратегия "демократизации санкциями" провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете", - сказал Александр Лукашенко.