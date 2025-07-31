Лукашенко: Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений

"Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем "либеральный миропорядок", который существовал при Байдене, - сказал глава государства. - Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках".