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Лукашенко: Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений
Возвращение Дональда Трампа на пост Президента США открыло окно возможностей для улучшения отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.
"Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем "либеральный миропорядок", который существовал при Байдене, - сказал глава государства. - Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках".
"Наша задача - воспользоваться этим шансом, но твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе", - подчеркнул белорусский лидер.