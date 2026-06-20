Об инструментах обороны в исторической и медийной сферах - в "Диспозиции"

Война против Союзного государства сегодня разворачивается во всех сферах, в том числе исторической и медийной. Запад всеми силами пытается стереть из памяти подвиг советского народа и предать забвению нашу великую победу в 1945-м над фашизмом. Более того, Европа и наша соседка Украина своими поступками доказывают: возрождение нацизма - это их путь. И здесь мы не позволим забыть правду. Мы должны еще более усердно взглянуть на инструменты обороны в сфере смыслов. Где сейчас проходит идеологическая линия фронта?

Что-то странное творится в русскоязычной медийке касательно СВО. Или войны, как все чаще и почти все уже говорят. Даже брутальные военкоры уныли и притихли. А иные вообще вошли в некую стадию разочарования и пессимизма на фоне последних событий, связанных с ударами по нефтянке и логистике вдоль Азовского моря и нехваткой топлива.

И как раз диаметрально противоположная картина в украинском сегменте. Там стремятся использовать ситуацию как импульс для увеличения и углубления атак в медиасфере. Ложь льется с усиленным течением, однако по тем руслам, где оппонент, т. е. россияне - наши союзники создали вакуум, чем открыли зачем-то информационные шлюзы. Т. е. открыли своей, что ли, пассивностью пространство для медиаатак Киева.

И теперь, если на одной заправке нет горючего, эти сведения веером распространяются по Сети, масштабируясь, а вот правдивые контраргументы плетутся в хвосте повестки. Работа СМИ и со СМИ в наши дни - это работа на передовой, только пули здесь - слова. Но слова сегодня - не эфемерная субстанция. Слова, идеология формируют осязаемый контур обороны. И только если она масштабная, мобильная и продуманная, можно добиться успеха и на других фронтах.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8afa253b-c312-4c5d-8791-70c85d60089a/conversions/4ac1fa21-929e-4d7a-be0c-a239534255b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8afa253b-c312-4c5d-8791-70c85d60089a/conversions/4ac1fa21-929e-4d7a-be0c-a239534255b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8afa253b-c312-4c5d-8791-70c85d60089a/conversions/4ac1fa21-929e-4d7a-be0c-a239534255b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8afa253b-c312-4c5d-8791-70c85d60089a/conversions/4ac1fa21-929e-4d7a-be0c-a239534255b2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Все мы идеологические работники: от журналистов до Президента. Мы этого не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо. Боятся, значит, все к лучшему", - отметил Александр Лукашенко.

Отдельно в этом контексте стоит сказать о памяти. Не перестаю удивляться, как бойко противостоят Киеву в вопросе Волынской резни поляки. Никакая дружба с "незалежной" и даже совместная дружба против Москвы не подвигает панство уступить или смягчить позицию.

цитата Владислава Косиняк-Камыша news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51b4117d-f69a-4370-a380-8b8c77864bc2/conversions/2b65245a-56fa-42c8-a5c9-8a2af7186c5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51b4117d-f69a-4370-a380-8b8c77864bc2/conversions/2b65245a-56fa-42c8-a5c9-8a2af7186c5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51b4117d-f69a-4370-a380-8b8c77864bc2/conversions/2b65245a-56fa-42c8-a5c9-8a2af7186c5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51b4117d-f69a-4370-a380-8b8c77864bc2/conversions/2b65245a-56fa-42c8-a5c9-8a2af7186c5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши:

"Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было четко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества".

Не стоит, конечно, обольщаться относительно справедливости подобных слов. Как правило, они всегда однобокие и конъюнктурные. Недавно, к примеру, польский историк Ханна Радзеевская посоветовала Германии взять пример с прибалтов, которые мастерски уничтожают мемориалы и захоронения советских воинов. Берлин, похоже, прислушался. Уже и самый известный мемориал в честь солдат Красной армии в Трептов-парке хотят снабдить какими-то табличками с политическими объяснениями или вовсе заменить на памятники британским или американским освободителям.

Кстати, мало кто знает, что памятник в Трептов-парке имеет прямое отношение к Беларуси. 29 апреля 1945 года в Берлине подвиг, который увековечен в знаменитой скульптуре "Воин-освободитель", совершил минчанин Трифон Лукьянович.

цитата The New York Times news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30ecc386-e348-4b34-ac1c-33a2aeeedd5c/conversions/f53fef4e-62fc-4a13-8b10-5fe74cb10c4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30ecc386-e348-4b34-ac1c-33a2aeeedd5c/conversions/f53fef4e-62fc-4a13-8b10-5fe74cb10c4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30ecc386-e348-4b34-ac1c-33a2aeeedd5c/conversions/f53fef4e-62fc-4a13-8b10-5fe74cb10c4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30ecc386-e348-4b34-ac1c-33a2aeeedd5c/conversions/f53fef4e-62fc-4a13-8b10-5fe74cb10c4e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вот бы куда цветы возлагать тем же беглым, а не к могиле палача Мельника в Киеве. Насчет Мельника даже издание The New York Times отметило: "Перезахоронение Андрея Мельника - это сигнал глубокого сдвига в украинской политике. До этого Владимир Зеленский старался держаться на расстоянии от националистической политики; однако в ходе этого перезахоронения он, напротив, фактически возглавил ее".