"Обманщики" и камикадзе: какие БПЛА выпускают в Беларуси и для чего они применяются

На ОАО "558 авиационный ремонтный завод" ведется разработка беспилотников от мала до велика - начиная от разведывательных БПЛА и заканчивая большими аппаратами аэродромного базирования. Об этом рассказали в новой серии проекта "Война и мир".

БПЛА "Сателлит-М"

В зале конструкторского бюро предприятия представлены опытные образцы беспилотных летательных аппаратов. К ним, например, относится "Кондор", который является уникальным беспилотником. Авиаремонтный завод создал и изделие "Сателлит-М" для большой авиации, который позволяет имитировать ложные цели.

"При полете этот самолет может на радиолокационных приборах противника имитировать себя как большой, к примеру, МиГ, причем не один, а много. "Самолеты" таким образом запутывают ПВО противника. Если враг видит, что летит большой аппарат, то включает на максимум ПВО, а наш самолет уже передает координаты боевым расчетам. То есть это БПЛА разведчик-обманщик", - подробно объяснил начальник конструкторского отдела ОАО "558 авиационный ремонтный завод" Евгений Потейчук.

БПЛА "Чекан"

Еще одна разработка завода - беспилотный летательный аппарат "Чекан", который является дроном-камикадзе, несущим в себе боевую часть. Он способен лететь в зоне поиска до 25 км, поддерживать связь, выводить для оператора видео, передавать информацию о координатах объектов. Продолжительность полета такого аппарата составляет 45 минут, а если известна координата, куда нужно ему прилететь, то дальность полета увеличивается приблизительно до 70 км. А при обнаружении необходимой цели оператору остается всего лишь нажать кнопку, чтобы ее поразить.

Факт В основном БПЛА "Чекан" предназначен для поражения живой силы противника, малобронированной или небронированной техники.

Евгений Потейчук добавил, что система связи, наведения разработаны белорусскими предприятиями. На авиаремонтном заводе это все объединили в изделие, которое в данный момент уже принято на вооружение.

БПЛА "Ловчий"

Начальник конструкторского отдела рассказал и о беспилотном летательном аппарате "Ловчий". Это более серьезное изделие, масса которого достигает практически 200 кг. "Он предназначен для ведения оптической разведки. Благодаря серьезной оптике можно далеко лететь и много видеть. Продолжительность полета при определенных конфигурациях - 10-12 часов, при этом видеоизображение выводится днем и ночью, также он может передавать координаты, то есть выполнять полный комплекс разведывательных целей", - пояснил Евгений Потейчук.

К такому БПЛА может крепиться и вооружение, но с ним он будет меньше летать - примерно 6,5 часов, но зато может поражать цели. Для этого к "Ловчему" могут добавить кумулятивные боевые части, которые позволяют поражать технику, в том числе и танки, и выводить из строя другую бронированную технику. "Ловчий" может лететь 70 км, показывать устойчивое видео оператору, чтобы тот успешно выполнил боевые задачи.

БПЛА "Москит"

По словам Евгения Потейчука, самый маленький из беспилотников, который создали на ОАО "558 авиационный ремонтный завод" совместно с Военной академией Республики Беларусь, - это "Москит". Он имеет буквально ручной размер и может поместиться в рюкзак, но у такого аппарата есть оптика.

