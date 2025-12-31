3.71 BYN
Обращение Президента, "Ирония судьбы" и новогодние хиты: чем порадует "Беларусь 1" 31 декабря
Автор:Редакция news.by
"Ирония судьбы или С легким паром" вновь вернулась на белорусские экраны. Самую новогоднюю киноленту эксклюзивно покажут 31 декабря вечером в эфире телеканала "Беларусь 1" в 17:40.
История Жени Лукашина - не единственный подарок к Новому году для телезрителей. После "Панорамы" смотрите специальный выпуск любимого проекта "Добрый вечер" с участием не только звезд эстрады, но и медиаперсон, которые привлекали к себе внимание и давали инфоповоды в уходящем 2025 году.
За 10 минут до наступления 2026 года в Беларуси (в 23:50) к зрителям традиционно обратится Президент Беларуси Александр Лукашенко.
А дальше эфир телеканала продолжат вещать хиты на все времена вплоть до утра. Не пропустите 31 декабря вечером на "Беларусь 1".