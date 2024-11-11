Образование ЕАЭС, решение украинского вопроса, ночь обещаний - чем запомнился 2015 год

Курс на укрепление самодостаточности Беларуси взят задолго до 2015 года. Но со стартом года мы окончательно утвердились в системе приоритетов стратегического развития - стали на путь евразийской интеграции.

Тогда начал свою работу Евразийский экономический союз. Аббревиатура ЕАЭС звучала во всех официальных международных документах.

ЕАЭС был образован на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана. В год 70-летия Великой Победы, 8 мая, в Кремле прошел первый саммит ЕАЭС.

Там же в Москве провели и неформальный саммит СНГ. На него, ожидаемо, не приехала Украина. Правда, украинский вопрос звучал и в официальной повестке, и в кулуарах.

Белорусский лидер настаивал, что к решению проблемы нужно подходить более конструктивно. Тем более что почва для этого создана. Остается лишь выполнить обещания. Но, это оказалось самым сложным.

Ночь с 11 на 12 февраля 2015, та самая ночь обещаний, без преувеличения вошла в историю.

Лайнеры лидеров "нормандской четверки" в Национальный аэропорт Минск прибывали накануне, буквально крылом к крылу. Первым приземлился борт из Парижа, спустя всего несколько минут по трапу спустилась и канцлер Германии. Позже Олланд, следуя моде коллективного Запада, в не радужных тонах описал поездку в Минск, но в тот день президенту Франции врать не пришло в голову и белорусское гостеприимство пришло по душе. Официальный твиттер Елисейского дворца это подтвердил.

Пока Франсуа Олланд и Ангела Меркель знакомились с Минском из одной машины, в аэропорту встречали рейсы из Киева и Москвы.

Во Дворец Независимости на саммит за миром украинский президент Петр Порошенко прибыл первым. Внимательные журналисты обратили внимание на его хорошее настроение. Оптимизм был заметен и на переговорах тет-а-тет с Александром Лукашенко.

Забегая вперед можно констатировать, что эта дата вошла в историю мировой дипломатии. Ангела Меркель и Франсуа Олланд на красной дорожке снова вместе. Следующим порог Дворца Независимости переступил Владимир Путин. Президенты Беларуси и России общались тет-а-тет. А в это время полтысячи репортеров были в ожидании горячих новостей.

За стол переговоров "нормандская четверка" в таком составе садилась уже в третий раз. За полгода до этого прошел саммит Евразийский союз - ЕС - Украина. В сентябре в белорусской столице подписали Минское соглашение, которое притушило огонь войны и сохранило тысячи жизней.

Переговорный марафон стартовал за закрытыми дверями, затем протокольное фото, после исторического снимка "нормандская четверка" расширила формат. Еще полтора часа переговоров прошли в присутствии членов делегации. Потом снова узкий состав. Небольшая передышка и опять тет-а-тет. Так лидеры четырех стран общались до утра.

Полтысячи репортеров по-прежнему терпеливо ждали. Так же терпеливо ждали в Брюсселе. Из-за столь продолжительных минских встреч там не могли начать саммит.

У всех абсолютное понимание того, что встреча "нормандской четверки" в белорусской столице - последняя спасительная соломинка, за которую просто необходимо ухватиться в надежде на мир. И в первую очередь, это касалось Украины, чья армия находилась на грани практически полного уничтожения.

Спустя 15 часов переговоров мирный компромисс был найден. Документ завизировала контактная группа, которая вела переговоры параллельно.

К сожалению, регулярное нарушение договоренностей Киевом, потакание им геополитическим интересам Запада уничтожило надежду на мир для Донецка и Луганска.

Впрочем, чуть позже весь мир стал свидетелем того, как отсутствие политической воли и потеря суверенитета приводит к трагедии целого народа. Обласканный Западом Киев решил дважды вступить в реку, в которой уже однажды чуть не утонул, и запустил виток войны по новой, более жесткой спирали.

Заплатили за политическую близорукость и человеческую слабость сотни тысяч человек. Заплатили своими жизнями.

Спустя почти 10 лет, подстроившись под модную политическую конъюнктуру, Меркель, по старой европейской политической традиции, взяла свои слова обратно, мол, выполнять Минские соглашения Киев и Запад не собирались изначально, а просто тянули время. Верится слабо и больше похоже на то, что Меркель врала, прогнувшись под антироссийский геополитический тренд 2022 года.