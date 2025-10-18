3.73 BYN
Объединяет нас на созидание - сотрудники ЦИК участвуют в акции "Дай лесу новае жыццё"
Всей страной возрождаем наше общее богатство. Акция "Дай лесу новае жыццё" продолжается. Не зря Беларусь называют легкими Европы. И сегодня, несмотря на капризы погоды, трудовой десант работает в каждом уголке страны. К республиканской акции присоединились работники Центральной избирательной комиссии во главе с Игорем Карпенко.
Вместе с общественным активом региона высадили молодые дубы и березы в локациях, которые пострадали от разгула стихии. Десант работает на участке в 1,2 гектара Макеевского опытно-производственного лесничества, где летом образовался бурелом после непогоды. Посадочный материал из образцового питомника Гомельского лесхоза.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Выехать в субботу в нерабочее время со своим коллективом (к нам еще присоединились здесь представители молодежного совета при Центральной избирательной комиссии, актив района) – возможность пообщаться, обсудить, какие проблемы волнуют руководство района, какие есть вопросы, связанные с функционированием района. Я думаю, это объединяет нас на созидание".
Егор Орех, член Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Совсем недавно был сформирован Молодежный совет при Центральной избирательной комиссии, но уже мы включаемся во все инициативы, которые нам предлагает ЦИК. И как в Гомеле, так и в других регионах Беларуси молодежь выезжает и помогает в высадке деревьев. Для меня это очень важно, потому что мы восстанавливаем территории Гомельского района после относительно недавно прошедшего бурелома. Это важно, это наше будущее".
Акция "Дай лесу новую жыццё" продлится до конца текущего месяца. Кампания по восстановлению белорусских лесов охватывает все регионы страны.