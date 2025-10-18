Объединяет нас на созидание - сотрудники ЦИК участвуют в акции "Дай лесу новае жыццё"

Всей страной возрождаем наше общее богатство. Акция "Дай лесу новае жыццё" продолжается. Не зря Беларусь называют легкими Европы. И сегодня, несмотря на капризы погоды, трудовой десант работает в каждом уголке страны. К республиканской акции присоединились работники Центральной избирательной комиссии во главе с Игорем Карпенко.

Вместе с общественным активом региона высадили молодые дубы и березы в локациях, которые пострадали от разгула стихии. Десант работает на участке в 1,2 гектара Макеевского опытно-производственного лесничества, где летом образовался бурелом после непогоды. Посадочный материал из образцового питомника Гомельского лесхоза.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Выехать в субботу в нерабочее время со своим коллективом (к нам еще присоединились здесь представители молодежного совета при Центральной избирательной комиссии, актив района) – возможность пообщаться, обсудить, какие проблемы волнуют руководство района, какие есть вопросы, связанные с функционированием района. Я думаю, это объединяет нас на созидание".

Егор Орех, член Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Совсем недавно был сформирован Молодежный совет при Центральной избирательной комиссии, но уже мы включаемся во все инициативы, которые нам предлагает ЦИК. И как в Гомеле, так и в других регионах Беларуси молодежь выезжает и помогает в высадке деревьев. Для меня это очень важно, потому что мы восстанавливаем территории Гомельского района после относительно недавно прошедшего бурелома. Это важно, это наше будущее".